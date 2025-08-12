Nước hồ khu bảo tồn thiên nhiên đổi màu đen kịt vì trại lợn xả thải

Nước hồ đổi màu đen kịt vì trại lợn xả thải trực tiếp ra môi trường (Video: Thái Bá).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết, địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng nước thải từ trại lợn xả trực tiếp ra môi trường tại khu vực thôn Đá Hàn khiến người dân bức xúc.

"UBND xã sẽ giao các phòng chuyên môn kiểm tra, có biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm", lãnh đạo xã Gia Viễn cho hay.

Người dân thôn Đá Hàn phản ánh, thời gian gần đây, nước từ khu trang trại chăn nuôi lợn của một hộ dân trên địa bàn đã xả thải trực tiếp ra môi trường, đã gây ô nhiễm nặng khu vực hồ Đầm Xanh, nằm trong phạm vi của Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long.

Nước hồ Đầm Xanh bị đổi màu do trại lợn xả thải ra (Ảnh: Thái Bá).

Theo đó, nước thải từ trại lợn thải trực tiếp ra mương nước mà không hề được xử lý. Từ đây, nước thải theo mương nước dài khoảng 500m, chảy thẳng xuống khu hồ Đầm Xanh.

Một người dân cho biết, tình trạng nước thải từ trang trại nuôi lợn chảy theo mương nước ra hồ Đầm Xanh diễn ra nhiều năm qua. Dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối này chảy đến đâu gây ô nhiễm nặng đến đó. Dọc theo mương nước, đất bị nhuộm màu đen, nổi bọt váng.

Đặc biệt, nước tại hồ Đầm Xanh rộng nhiều ha, vốn trong xanh ở Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long đã bị ô nhiễm nặng. "Nước từ trang trại chăn nuôi lợn chảy ra hàng ngày khiến mặt nước hồ đổi màu đen kịt, cỏ cây, bèo cũng chết khô ô nhiễm nặng", người dân bức xúc nói.

Cỏ cây không thể sống được do ô nhiễm nặng (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên, tình trạng nước từ trại lợn xả thải trực tiếp ra môi trường ở thôn Đá Hàn diễn ra đúng như người dân phản ánh. Hàng ngày, nước từ trang trại nuôi lợn không được xử lý, đen kịt, bốc mùi hôi thối, được chủ trang trại vô tư xả thải trực tiếp ra mương nước sau đó chảy thẳng ra nước.

Xung quanh khu vực hồ Đầm Xanh bị ô nhiễm nặng, cá và các sinh vật không thể sống được. Do khu vực này có ít hộ dân sinh sống, cách xa khu dân cư nên trang trại lợn cứ vô tư xả thải ngày đêm.

Vào những ngày nắng nóng tình trạng ô nhiễm nước, không khí đã biến cả khu vực hồ này trở nên ngột ngạt. Người dân mỗi khi đi qua đây phải bịt mũi kín để tránh hít phải mùi hôi thối.

Khu vực trang trại lợn xả nước thải ra môi trường gây ô nhiễm (Ảnh: Thái Bá).

Lãnh đạo xã Gia Viễn cho biết, sau khi kiểm tra có kết quả, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm tình trạng xả thải gây ô nhiễm trên địa bàn.