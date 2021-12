Nước dâng ngang người, dân lội lũ vẫy tay gọi cứu trợ mì tôm, nước uống

Dân trí Nước lũ đang rút chậm nhưng nhiều khu dân cư huyện Tuy Phước (Bình Định) vẫn đang bị cô lập, giao thông chia cắt. Nhiều hộ dân nước ngập, phải chèo thuyền đi nhận hỗ trợ mì tôm, nước suối.

Ghi nhận của PV Dân trí, sáng 1/12, tại xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, Bình Định), nước vẫn ngập vào nhà dân, có khu vực nước vẫn còn ngập sâu hơn 1 m. Người dân chỉ di chuyển bằng thuyền, trong đó nhiều hộ đang trong tình trạng thiếu lương lượng, cần sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Nước lũ cô lập, người dân xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định chèo thuyền nhận mì tôm.

Công an huyện Tuy Phước dùng ca nô đưa mì tôm, nước suối hỗ trợ người dân xã Phước Nghĩa đang bị cô lập do lũ.

Đứng trên thuyền trước nhà vẫy tay phát tín hiệu để lực lượng công an đến phân phát mì tôm, ông Nguyễn Văn Hùng (67 tuổi, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) cho biết: "Không ngờ lũ lại lên nhanh đến vậy, hôm qua nước vào nhà ngập ngang ngực. Đêm qua (30/11), tôi đã tính đóng cửa đi ở nhờ nhà người anh, nhưng thấy nước rút nên ở lại. Giờ thì nước lũ ngập lênh láng nên cũng chẳng nấu được cơm nước gì được".

Người dân vùng lũ Bình Định chèo thuyền nhận mì tôm, nước suối

Sáng cùng ngày, lực lượng Công an huyện Tuy Phước trực tiếp về vùng lũ xã Phước Nghĩa hỗ trợ mì tôm. Đồng thời, huy động 2 ca nô với nhiều cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tìm kiếm một người dân bị lũ cuốn mất tích trong lúc đánh cá.

Trung tá Lê Quang Tuấn- Phó trưởng Công an huyện Tuy Phước, từ hôm qua lực lượng Công an huyện huy động trực chiến 100% quân số để giúp nhân dân, chủ yếu là người dân xã Phước Nghĩa, do ngập sâu, có nơi ngập gần 3m.

Công an huyện Tuy Phước huy động lực lượng tìm kiếm một người dân xã Phước Nghĩa bị lũ cuốn trôi.

"Trong ngày 30/11, lực lượng Công an huyện đã phối hợp với nhân dân di dời hơn 100 hộ dân xã Phước Nghĩa. Đặc biệt, cũng trong đêm khuya, lực lượng đã kịp thời cứu hộ một gia đình 7 người, trong đó có một cháu bé 1 tuổi, do nước lũ ngập sâu, đe dọa đến tính mạng", Trung tá Tuấn cho hay.

Trung tá Lê Quang Tuấn cho biết thêm, sáng 1/12, lực Công an huyện đã bố trí 20 cán bộ, chiến sĩ dùng ca nô để vào các khu dân cư xã Phước Nghĩa đang bị ngập lụt để hỗ trợ mì tôm, nước suối đóng chai. Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện cũng huy động 2 ca nô cùng nhiều chiến sĩ cùng người dân nỗ lực tìm kiếm tung tích một người dân bị lũ cuốn trôi chiều 30/11.

Người dân lội lũ để nhận mì tôm, nước suối.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết, ước tính tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 124 tỷ đồng do lũ lụt. Hiện, các địa phương vẫn đang tiếp tục cập nhật thiệt hại. Đến nay, Bình Định đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong và một người mất tích do lũ.

Lực lượng chức năng đưa hàng hỗ trợ người dân vùng lũ ở huyện Tuy Phước.

Người dân xã Phước Nghĩa vẫn sống trong mưa lũ.

Doãn Công