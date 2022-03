Nửa đêm sang "xin" nhà máy bột cá tạm dừng cho dân nghỉ!

Nhà máy "tra tấn" dân

Nhiều năm nay, người dân thôn Đức Long, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An liên tục gửi đơn thư tới các cơ quan, ban ngành liên quan và mới đây là Báo điện tử Dân trí phản ánh về thực trạng gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại nhà máy bột cá Bắc Miền Trung, đóng trên địa bàn của thôn này.

Người dân tố Nhà máy bột cá Bắc Miền Trung gây ô nhiễm môi trường.

Nhà máy sản xuất vào ban đêm xả một lượng khói rất lớn ra môi trường.

Theo người dân địa phương, mỗi lần nhà máy này sản xuất cũng là lúc người dân nơi đây bị "tra tấn" bởi mùi hôi thối, bụi than. Bị hành hạ suốt nhiều năm qua, người dân cũng đã không ít lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng thực trạng trên vẫn tiếp diễn khiến họ vô cùng bức xúc.

Nhà máy bột cá Bắc Miền Trung chuyên thu mua các loại cá nhỏ, rẻ tiền sau đó xay, nghiền chế biến thành bột cá để sản xuất thức ăn chăn nuôi… Nhà máy này được xây dựng tại khu vực gần cảng cá, tuy nhiên cách đó không xa là hàng chục hộ dân thôn Đức Long luôn phải hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường.

Khu vực cảng Lạch Quèn - nơi nhà máy bột cá này xả thải ra lạch sông gây ô nhiễm.

Ông Trần Phương Lâm - một người dân sống gần nhà máy bột cá Bắc Miền Trung bức xúc: "Những ngày gần đây họ thường chạy (hoạt động) từ 20h đến quá nửa đêm. Máy bắt đầu xay là cột khói bốc lên, tỏa xuống bao trùm cả xóm, mùi hôi thối nồng nặc không chịu được".

Còn ông Nguyễn Hữu Nhương (55 tuổi) cho biết: "Không chỉ mùi hôi thối mà còn cả bụi than nữa, phải sống như thế này chúng tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe của bản thân, đặc biệt là các cháu nhỏ".

Dòng nước thải đen ngòm xả từ nhà máy bột cá này ra cảng Lạch Quèn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực phía trong nhà máy được lắp đặt các dây chuyền sản xuất xay, hấp, sấy cá với những cột khói dựng đứng. Ngay bên hông nhà máy có một đường ống xả nước thải ra cảng Lạch Quèn. Xung quanh hệ thống cống này xuất hiện nước màu đen kịt, hôi thối nồng nặc.

Dẫn chúng tôi đi thị sát một vòng xung quanh nhà máy, ông T. chỉ vào đường ống nước thải ra cảng Lạch Quèn nói: "Anh nhìn là thấy đó, nước đen thui, mùi hôi kinh khủng, không hiểu sao họ (nhà máy bột cá) vẫn được xả thải ra môi trường như vậy".

Chị Trương Thị Tâm, thôn Đức Long, xã Quỳnh Thuận phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ nhà máy.

Hầu hết người dân thôn Đức Long đều bức xúc khi nhiều năm qua phải sống trong cảnh khốn khổ mỗi lần nhà máy này hoạt động. Mặc dù đã đóng kín hết các cửa nhưng những bữa cơm vẫn không thể nuốt nổi. Thậm chí, nhiều người không thể ngủ được vì nhà máy hay hoạt động về đêm.

"Hằng đêm, nhà máy họ sản xuất là nghe mùi than bay ra, không thể ngửi nổi, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm… Bà con chúng tôi đã nhiều lần kêu lên chính quyền rồi nhưng cũng không được gì cả", chị Trương Thị Tâm nói.

Người dân bức xúc tố nhà máy bột cá gây ô nhiễm môi trường

Hầu hết khi được hỏi, bà con thôn Đức Long đều cho biết: "Có những hôm máy chạy, khói um tùm, nửa đêm rồi không ngủ được nên chúng tôi sang "nhờ" họ tắt máy để cho bà con được một chút yên bình. Khi chúng tôi đến "kêu cứu" thì họ tắt, nhưng vừa về họ lại cho hoạt động trở lại…".

Đã nhiều lần lập biên bản

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận, cho biết, địa phương cũng nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về tình trạng trên. Mỗi lần như vậy chính quyền địa phương cũng đã xuống kiểm tra. Tuy nhiên, lần nào nhà máy cũng trình bày lý do, khi thì do hỏng máy, khi thì do lỗi kỹ thuật…, xã cũng đã lập biên bản, đồng thời yêu cầu chủ nhà máy thực hiện đầy đủ các cam kết về môi trường, khắc phục sự cố để tránh ảnh hưởng đến người dân.

Người dân thôn Đức Long bức xúc trình bày với PV về việc nhà máy bột cá Bắc Miền trung gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trung cũng thừa nhận sản xuất bột cá là một ngành đặc trưng nên sẽ có mùi đặc thù, việc này là không tránh khỏi: "Địa phương cũng rất sát sao, tuy nhiên thẩm quyền của xã chỉ lập biên bản và yêu cầu nhà máy khắc phục sự cố. Còn việc phạt cần cơ quan có thẩm quyền, căn cứ vào các chỉ số, mức độ nhất định…".

Cá bốc mùi hôi thối được bày trên sàn nhà và cho vào máy để nghiền nát.

Cảnh nhơ nhớp phía bên trong nhà máy.

Trong khi đó, làm việc với phóng viên, lãnh đạo nhà máy bột cá Bắc Miền Trung thừa nhận "mùi đặc trưng" khi sản xuất bột cá. Trong những năm gần đây nguồn nguyên liệu khan hiếm nên quá trình hoạt động không được ổn định. Tuy nhiên, chủ nhà máy bột cá này cho biết người dân bức xúc là do bị "kích động". Đơn vị cũng sẽ cố gắng khắc phục để quá trình hoạt động không ảnh hưởng đến người dân.