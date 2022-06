Nữ CSGT biểu diễn võ điêu luyện, trấn áp đối tượng gây rối

(Dân trí) - Các nữ chiến sĩ CSGT không chỉ giỏi trong việc điều khiển xe phân khối lớn khi làm nhiệm vụ mà còn thành thạo các môn võ đối kháng, sẵn sàng áp chế đối tượng chống người thi hành công vụ.

Ấn tượng màn biểu diễn võ thuật của những "bóng hồng" CSGT tại Hà Nội (Video: Quân Đỗ).

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962- 20/7/2022), Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng Cảnh sát giao thông năm 2022. Sau gần 2 tháng vừa tập luyện vừa thi đấu, Hội thi Lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng Cảnh sát giao thông đã kết thúc thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại buổi tổng kết sáng 29/6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nói, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) có nhiệm vụ hết sức quan trọng là dẫn đoàn, đảm bảo an ninh an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các Hội nghị, sự kiện chính trị lớn của đất nước, là lực lượng thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Hội thi Lái xe giỏi chính là cơ hội để cán bộ chiến sỹ thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm, sự sáng tạo và linh hoạt trong xử lý tình huống, kỹ năng lái xe phục vụ công tác và chiến đấu. Là cơ hội để tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện các kỹ năng cần thiết phục vụ công tác. Với ý nghĩa thiết thực đó, Hội thi cần được duy trì thường xuyên, liên tục, có nhiều hình thức và biện pháp phong phú, linh hoạt, hấp dẫn không chỉ trong lực lượng CSGT mà phải được lan tỏa trong toàn thể cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, phần biểu diễn điều khiển mô tô chạy nối đuôi; điều khiển môtô cua cọc thẳng; điều khiển mô tô cua cọc chéo được các thí sinh CSGT của cuộc thi trình diễn một cách đẹp mắt.

Phần biểu diễn kỹ năng điều khiển ôtô nội dung tiến lùi cọc tiêu thẳng; cọc tiêu chéo; cua vòng trái, vòng phải và cảm nhận không gian hẹp.

Những "bóng hồng" CSGT xinh đẹp trên xe môtô đặc chủng phục vụ công tác dẫn đoàn.

Màn biểu diễn võ thuật tái hiện thực tế công việc của nữ chiến sỹ CSGT khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch Covid-19.

Tình huống giả định thứ nhất: Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 2 xe môtô do các nam thanh niên điều khiển, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để tuyên truyền và yêu cầu các đối tượng trên chấp hành luật giao thông và quy định trong công tác phòng chống dịch.

Tuy nhiên, các đối tượng đã không chấp hành và còn có những lời lẽ xúc phạm, thách thức; có hành vi chống lại người thi hành công vụ. Trước tình hình trên tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bằng các thế võ CAND đã trấn áp được các đối tượng côn đồ.

Tình huống giả định thứ hai: Khi Đoàn xe ưu tiên được CSGT dẫn đường bằng ôtô và môtô đang di chuyển trên tuyến thì có một xe ôtô với 2 đối tượng quá khích, cố tình cản trở không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, còn cố tình trêu chọc lực lượng CSGT trong khi làm nhiệm vụ dẫn đoàn; Chỉ huy Tổ công tác dẫn đoàn đã bố trí 22 xe môtô trong đoàn vượt lên trước và ép xe đối tượng vào lề đường để xử lý, đoàn dẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn (Cục CSGT) tại buổi lễ trao giải Hội thi lái xe giỏi và an toàn.

Rất đông người dân đã đứng ngoài hàng rào trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm) chiêm ngưỡng màn biểu diễn của lực lượng CSGT.

Cũng tại buổi lễ, các tập thể và cá nhân đoạt giải trong Hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng CSGT năm 2022 đã được tặng hoa và bằng khen.