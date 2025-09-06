Nữ công chức tham gia chặn đánh người phụ nữ ở Lâm Đồng

Liên quan vụ người phụ nữ bị chồng và nhóm người chặn đường, đánh đập, ngày 6/9, UBND phường B’Lao, Lâm Đồng, đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà P.B.T., công chức đang công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường B’Lao.

Bà T. bị đình chỉ công tác trong 15 ngày, kể từ ngày 3/9, để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc bà liên quan đến vụ hành hung chị V.T.H.H. ở địa phương.

Người đàn ông cầm hung khí đe dọa người dân đến can ngăn (Ảnh: An Sinh).

Trước đó, Dân trí thông tin, khoảng 17h16 ngày 24/8, chị H. (trú tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao) chạy xe máy trên đường Trần Phú (phường B’Lao) bất ngờ bị chồng cùng bà T. và một người khác đi trên 2 xe máy áp sát, chặn đường. Khi chị H. dừng lại, bà T. tiến tới gây hấn, xô ngã, hành hung chị.

Anh Võ Long Hải, chồng chị H., cũng xông vào đánh vợ. Một số người dân đến can ngăn và bị nhóm của Hải cầm gậy đe dọa. Sau khoảng 5 phút, nhóm này rời khỏi hiện trường.

Chị H. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm ở vùng đầu, mặt.

Nhận tin báo, Công an phường B’Lao phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ