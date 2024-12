Những màn võ thuật ấn tượng tại lễ khai mạc Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á

Tối 6/12, tại Cung Thể thao - Khu Liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh ở phường Đại Yên, TP Hạ Long, đã diễn ra lễ khai mạc Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024.

Lễ khai mạc giải đấu được bắt đầu bằng màn trống hội chào mừng với chủ đề "Khát vọng tỏa sáng" của Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân, kết hợp giữa nghệ thuật đánh trống và nghệ thuật dân vũ, múa lân, múa rồng, múa cờ và múa dân tộc.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đến dự và phát biểu khai mạc.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, mục tiêu của giải đấu nhằm khởi tạo sân chơi mới về môn võ Taekwondo cho lực lượng thực thi pháp luật các nước, vùng lãnh thổ châu Á.

Mục tiêu cao hơn nữa là nhằm thúc đẩy hợp tác về mọi mặt giữa các tổ chức an ninh, cảnh sát các quốc gia vì một thế giới hòa bình, an ninh, an toàn. Chính vì vậy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới, lần đầu tiên đăng cai tổ chức Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 tại Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng với khẩu hiệu "Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát Taekwondo - người bảo vệ công dân toàn cầu" sẽ thành công tốt đẹp.

"Giải đấu thể hiện sâu sắc sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan thực thi pháp luật các quốc gia nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, vì nền hòa bình cho toàn nhân loại", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Tham dự giải có trên 2.500 người, bao gồm các quan chức, huấn luyện viên, vận động viên của 29 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á và ngoài châu Á. Đoàn Công an nhân dân Việt Nam có 70 vận động viên tham gia tranh tài.

Ngay sau bài phát biểu của Đại tướng Lương Tam Quang tại lễ khai mạc là đến màn diễu hành của các đoàn vận động viên; tuyên thệ của đại diện vận động viên và trọng tài; tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đoàn;…

Lễ khai mạc Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 bước vào phần hội với các nội dung đặc sắc, hấp dẫn. Mở màn là tiết mục biểu diễn Taekwondo của các vận động viên của Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát Thế giới và Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc.

Nữ vận động viên Taekwondo của Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc biểu diễn tại lễ khai mạc.

Màn biểu diễn Taekwondo của các vận động viên Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc là một trong những điểm nhấn tại lễ khai mạc.

Trong ảnh là vận động viên nam trình diễn bịt mắt nhảy cao đá trúng mục tiêu.

Màn biểu diễn nhảy cao đá trúng nhiều mục tiêu của các vận động viên Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc.

Khép lại chương trình lễ khai mạc là màn biểu diễn nghệ thuật chủ đề "Vòng tay bè bạn" mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới; thể hiện tinh thần mến khách, sự cầu thị, hội nhập, phát triển.

Thông qua tiết mục nghệ thuật này, Việt Nam bày tỏ mong muốn cùng các nước hợp tác hữu nghị, chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ, sát cánh cùng nhân dân Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong ảnh là nữ vận động viên của Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc vẫy tay chào khán giả sau khi kết thúc chương trình biểu diễn của mình.