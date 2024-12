300 chiến sĩ công an đảm bảo an ninh Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á

Ban tổ chức Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 cho biết, từ ngày 3/12, đại diện các đoàn tham gia giải đấu bắt đầu nhập cảnh vào Việt Nam.

Do đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn đã được Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị chức năng liên quan triển khai từ rất sớm.

Công tác đảm bảo an ninh cho giải đấu được triển khai tại nhiều vị trí, trong đó trọng tâm là các điểm lưu trú, ăn, nghỉ, tập luyện, thi đấu, chương trình đêm nhạc chào mừng và các hoạt động tham quan, du lịch của các đoàn.

Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại nhà thi đấu đa năng (Ảnh: Quốc Xã).

Theo đó, Công an Quảng Ninh đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, có sự hỗ trợ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc và các tổ công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cùng sự phối hợp của các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh để duy trì an ninh trật tự cho giải đấu.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác bảo đảm an ninh, an toàn giải đấu được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác và đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt.

Theo kế hoạch, lực lượng thực hiện nhiệm vụ sẽ được bố trí tập trung trọng điểm tại các khu vực diễn ra hoạt động thi đấu cùng các chương trình trong khuôn khổ giải đấu.

Lực lượng đảm bảo an ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các âm mưu, ý đồ chống phá giải đấu, bảo vệ an ninh trật tự từ xa, từ sớm, từ cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 do Bộ Công an tổ chức đăng cai và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 6/12 đến 9/12 tại nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Tham gia các hoạt động trong chương trình dự kiến có khoảng 500 đại biểu, khách mời, cùng gần 2.200 đại biểu quan chức thể thao, vận động viên, huấn luyện viên của các nước và Việt Nam. Công an Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện quan trọng này.