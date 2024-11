Nhiều tỉnh, thành miền Trung chỉ đạo khẩn ứng phó mưa dự báo rất lớn

Ngày 2/11, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn chủ động ứng phó với mưa lớn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành được yêu cầu theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu và sạt lở, đặc biệt là những vùng ven sông như: sông Túy Loan, Cu Đê để chuẩn bị các phương án ứng phó.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó với mưa lớn sắp xảy ra (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Cường nhấn mạnh, theo chức năng nhiệm vụ, các ban quản lý và chủ đầu tư các công trình thi công cần triển khai phương án phòng, chống mưa lớn, áp dụng các biện pháp ngăn ngừa ngập úng, khơi thông dòng chảy các khu dân cư liên quan.

UBND các quận, huyện được yêu cầu rà soát, chuẩn bị sẵn sàng sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất; các đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ"; vận động người dân kê cao tài sản, khơi thông dòng chảy.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện để triển khai phương án chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước.

Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên kê cao tài sản khi có mưa lớn xảy ra (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cũng được chỉ đạo kiểm tra, đảm bảo an toàn cho các tuyến giao thông chính, chuẩn bị vật tư dự phòng và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng dọn dẹp, rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở để cảnh báo người dân.

Cũng trong ngày 2/11, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, có công điện về việc ứng phó với mưa lớn trên địa bàn.

Dự báo từ đêm 3 đến 8/11, các địa phương trên địa bàn tỉnh này có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ 6 đến 8/11.

Tổng lượng mưa các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía tây nam phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm; các địa phương vùng núi phía tây bắc phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm.

Mưa lớn gây ra nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư; ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, có thể gây thiệt hại cho các công trình đang thi công, các hoạt động kinh tế - xã hội khác trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề ra phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống (Ảnh: Công Bính).

Để ứng phó với mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 6; chủ động thu hoạch sớm nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Các đơn vị, địa phương được yêu cầu rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống...