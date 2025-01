Nhiều sở có thể giữ nguyên tên gọi sau hợp nhất, sáp nhập

Định hướng này được đề cập trong văn bản Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thực hiện nghị quyết số 18 Trung ương vừa gửi các địa phương, hướng dẫn về việc bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Trên cơ sở chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện nghị quyết 18, Ban Chỉ đạo Chính phủ đã có định hướng một số nội dung về sắp xếp, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, làm cơ sở để các địa phương hoàn thiện phương án sắp xếp.

Theo gợi ý của Chính phủ, tên gọi của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh sẽ giữ nguyên sau hợp nhất, sáp nhập.

Cụ thể, giữ nguyên tên Sở Tài chính sau khi hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính; giữ nguyên tên Sở Nội vụ sau khi hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Sở Nội vụ; giữ nguyên tên Sở Xây dựng sau khi hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng.

Tên gọi Sở Xây dựng cũng được giữ nguyên khi hợp nhất Sở Quy hoạch và Kiến trúc vào Sở Xây dựng; giữ tên Sở Khoa học và Công nghệ sau khi hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông vào Sở Khoa học và Công nghệ; giữ nguyên tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Chính phủ nêu định hướng thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc có thể được giữ nguyên tên khi hợp nhất với Sở Xây dựng (Ảnh: Huy Thanh).

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Văn phòng UBND cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh… sẽ giữ tên gọi như định hướng của Ban Chỉ đạo.

Với cơ quan cấp huyện, Chính phủ cho biết sẽ giữ nguyên tên gọi các phòng, ban chuyên môn như: Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra huyện; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Phòng Nông nghiệp và Môi trường (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường ở quận); Phòng Y tế; Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Chính phủ gợi ý giữ nguyên tên Phòng Nội vụ sau khi hợp nhất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ; thành lập Phòng Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Phòng Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Phòng Nội vụ.

Đề cập đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Chỉ đạo Chính phủ cho biết sẽ chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về giảm nghèo sẽ được chuyển từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ở cấp huyện sẽ được chuyển sang Phòng Nông nghiệp và Môi trường (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường ở quận).

Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuyển sang Sở Y tế; việc công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố chuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cùng với đó, Chính phủ định hướng chuyển nhiệm vụ các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, về sát hạch, cấp giấy phép lái xe… sang Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông cũng được chuyển sang Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo định hướng của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng phương án nhân sự, chế độ chính sách, trụ sở, tài chính, tài sản, trang thiết bị, con dấu và các điều kiện bảo đảm khác để trình cấp có thẩm quyền ban hành ngay sau khi Trung ương, Quốc hội thông qua.