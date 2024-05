Nhiều nơi ở TPHCM có mưa to, gió giật mạnh cấp 7

Lúc 12h ngày 7/5, mưa lớn đổ xuống quận 1, 3, 4, 7, TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Nhà Bè… Lượng mưa tương đối lớn kèm gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực quận 10, 11, Tân Bình, Tân Phú… không khí oi bức. "Những ngày qua các khu vực ven thành phố xảy ra mưa lớn, các quận 11, Tân Phú, Tân Bình… có mưa nhưng không đáng kể", chị Thu Diễm, ngụ quận 11, chia sẻ.

Trước đó, lúc 11h30, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh ra-đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây dông phát triển ở khu vực huyện Cần Giờ, Nhà Bè.

Trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó, mưa tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận khác như huyện Bình Chánh, quận 7.

Lượng mưa phổ biến 5-10mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s).

Mưa gây ngập đường Quách Điêu, huyện Bình Chánh, 2 ngày trước (Ảnh: Minh An).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, trong 24 giờ tới, áp cao lục địa được tăng cường yếu. Rãnh thấp xích đạo có trục ở vào 4-6 độ vĩ bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Nam Trung Bộ có cường độ ổn định. Trên các vùng biển Nam Bộ phổ biến có gió nhẹ.

Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm nay, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông khoảng trên 1/3 diện tích, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây dao động 34-36 độ C.

Trong 2 đến 7 ngày tới, Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 8-9 và ngày 13-14/5 có mưa dông rải rác.