Nhiều nhà dân ở Lâm Đồng tốc mái, cây xanh ngã đổ do mưa gió

Ngày 21/7, lực lượng Công an xã Bảo Lâm 1, Công an xã Bảo Lâm 3, Công an phường 1 Bảo Lộc, Công an phường 3 Bảo Lộc, Công an phường B'Lao, Lâm Đồng, bố trí cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa gió.

Trưa cùng ngày, địa bàn các xã, phường nói trên xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh làm 3 căn nhà của người dân bị tốc mái. Mưa gió cũng làm cây rừng trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua phường 3 Bảo Lộc, bị đổ gãy, đè trúng ô tô đang lưu thông. Vụ việc khiến ô tô bị hư hỏng, không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng xã Bảo Lâm 3, Lâm Đồng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa gió (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, do ảnh hưởng bão Wipha (bão số 3), ngày 20/7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh. Nhiều địa phương ghi nhận cây xanh, cột điện đổ ngã, nhiều diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng.

Trong sáng 21/7, cây thông cổ thụ tại Công viên Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt, đổ ập xuống đường, đè trúng ô tô con, gây hư hỏng phương tiện.

Cây xanh bật gốc ở phường B'Lao, Lâm Đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp ứng phó với bão Wipha; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý nghiêm hoạt động tàu thuyền ra khơi; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.