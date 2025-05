Nhiều cán bộ thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng nghỉ công tác sớm

Ngày 23/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng, công an tỉnh này vừa triển khai các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 85 người thuộc nhiều đơn vị công an tỉnh.

Trong đó có 17 người là lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 50 chỉ huy công an cấp xã, cấp đội và 12 cán bộ không giữ chức vụ.

Công an tỉnh cũng quyết định chấm dứt lao động hợp đồng, hưởng chế độ hưu trí đối với 1 người là công nhân công an và 5 người hợp đồng lao động.

Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ thuộc công an tỉnh nghỉ hưu đợt này (Ảnh: CTV).

Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đã chúc mừng các cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Công an tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cán bộ này và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tình nguyện nghỉ công tác trước tuổi. Đây là hành động thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, tạo điều kiện thuận lợi cho công an tỉnh chủ động thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng mong muốn các cán bộ nghỉ hưu tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm quý báu để cùng xây dựng lực lượng công an tỉnh nhà chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.