Bé gái 14 tuổi bị lột đồ, đánh tập thể ở Cần Thơ

Sáng 7/8, một lãnh đạo xã Trần Đề (TP Cần Thơ) cho biết đã nắm được vụ việc một bé gái bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

“Tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lý vụ việc. Trước mắt sẽ cử cán bộ đến gia đình thăm hỏi và đưa bé gái này đến cơ sở y tế thăm khám”, vị lãnh đạo này cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài khoảng 36 giây ghi lại hình ảnh một nhóm phụ nữ lao vào đánh một bé gái gây bức xúc dư luận.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Không chỉ la hét, chửi thề, nhóm khoảng 3-4 người thay nhau dùng tay, chân đánh một bé gái, mặc cho bé này khóc la thảm thiết.

Hình ảnh clip cho thấy, một người phụ nữ lớn tuổi trong nhóm còn lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu, nắm tóc kéo lê nạn nhân.

Sáng nay, trao đổi với phóng viên, bà T. (mẹ bé gái bị đánh) cho biết, con bà tên N. hiện 14 tuổi. Vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 6/8. Tình hình sức khỏe của cháu N. chưa ổn định.

"Con tôi đang nằm ở nhà ngoại, than đau vùng bụng và đầu. Nhà tôi nghèo nên chưa có tiền cho cháu đi bệnh viện”, bà T. nói.

Theo bà T., nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói trước đó của con bà với nhóm người này.

“Họ là hàng xóm của tôi. Tháng trước, họ cũng từng đánh con tôi một lần, còn lột quần áo cháu nữa”, bà T. kể.

Một người hàng xóm của bà T. cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, nhóm người đánh cháu N. có đến nhà nhưng không phải để xin lỗi mà gây áp lực yêu cầu gỡ video khỏi mạng xã hội.

Nhiều người dân tập trung trước nhà cháu N. thăm hỏi, động viên (Ảnh: Bạch Dương).

Sáng cũng ngày, nhiều người dân đến nhà cháu N. thăm hỏi động viên cháu. Một số người cũng bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi của nhóm người đã hành hung cháu và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định.

Cũng trong sáng nay, cán bộ phụ nữ xã và gia đình đưa cháu N. đến trung tâm y tế để khám.