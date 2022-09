Người phụ nữ nghi tử nạn khi đi làm giữa gió bão

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 phút cùng ngày, trong lúc đi tuần tra địa bàn, lực lượng Công an xã An Phú phát hiện bà N.T.T (SN 1958, trú tại thôn 2, xã An Phú, TP Pleiku Gia Lai) tông vào trụ viễn thông bị đổ nghiêng bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: T.H).

Sau đó, bà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và đến khoảng 7h cùng ngày đã tử vong. Được biết, nạn nhân nhân viên tạp vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Đoa.

Hiện UBND TP Pleiku đã giao Công an TP Pleiku điều tra vụ việc.