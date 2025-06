Người dân phố cổ Hội An hối hả dọn bùn đất sau trận lụt trái mùa

Chiều 13/6, sau khi mưa tạnh, mực nước lũ tại phố cổ Hội An đã rút đáng kể, tạo điều kiện cho người dân hối hả dọn dẹp bùn non còn bám đầy đường phố. Hoạt động xả lũ của các thủy điện thượng nguồn sông Thu Bồn đã dừng lại và thủy triều xuống là những yếu tố chính giúp nước rút nhanh chóng.

Trước đó, từ ngày 11 đến 12/6, Hội An và các khu vực lân cận hứng chịu lượng mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wutip, với lượng mưa ghi nhận tại Hội An lên đến hơn 350mm. Đỉnh lũ tại đây đạt mức trên báo động 1 khoảng 6cm, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường nhưng may mắn chưa tràn vào nhà dân.

Chiều 13/6, nước đã rút khỏi đường Bạch Đằng, người dân tất bật dọn dẹp bùn đất (Ảnh: Ngô Linh).

Đường Bạch Đằng, tuyến phố ven sông Hoài nổi tiếng với du khách và các hàng quán, từng bị ngập sâu 20-50cm. Dù lớp bùn non vẫn còn phủ kín mặt đường, du khách vẫn tấp nập dạo chơi, tham quan.

Ông Nguyễn Văn Nên, chủ một cửa hàng lưu niệm trên đường Bạch Đằng, chia sẻ: “Nước lũ đạt đỉnh vào đêm 12/6 nhưng chỉ ngập đến bậc tam cấp trước nhà. Dù không bị hư hỏng đồ đạc do mực nước thấp, nhưng việc buôn bán của gia đình tôi bị đình trệ hoàn toàn.

So với các trận lụt trước thì đợt này nhỏ, nhưng tôi rất ngạc nhiên là giữa mùa hè nắng nóng lại bị lụt”.

Lớp bùn non trên đường Bạch Đằng (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Lê Thị Vân (52 tuổi), đang cùng nhân viên dọn dẹp trước nhà hàng của mình, chia sẻ: “Mỗi năm nước lên xuống ở đường Bạch Đằng này cũng 7-8 đợt lớn nhỏ, nhưng rơi vào tháng 10-11 là chủ yếu. Sống hơn 50 tuổi, tôi chưa chứng kiến cảnh lụt ở Hội An giữa tháng 6, hy vọng sẽ không có lần sau”.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, từ sáng 11/6 đến sáng 13/6, tỉnh này đã trải qua một đợt mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ (từ 7h ngày 11/6 đến 7h ngày 13/6) tại các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến 180-380mm.

Chiều 13/6, nước lụt trên đường Bạch Đằng đã rút, du khách dạo chơi bình thường (Ảnh: Ngô Linh).

Các địa phương phía Bắc tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến 360-480mm, đặc biệt có nơi vượt 480mm như thành phố Hội An với 552mm và Cù Lao Chàm (thuộc Hội An) lên tới 691mm.

Từ chiều 13/6, lượng mưa tại các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã giảm dần và đợt mưa lớn đã kết thúc.