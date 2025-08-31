Người đàn ông tử vong khi đi đánh cá sau bão Nongfa

Chiều 31/8, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể ông N.V.Q. (SN 1982, trú tại thôn Thiên Thai, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh), bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ông Q. đi thả lưới đánh cá từ 19h ngày 30/8 nhưng không thấy trở về nhà. Thời điểm này, các cánh đồng, sông tại xã Toàn Lưu bị ngập nước lũ sau cơn mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão Nongfa (bão số 6).

Lực lượng chức năng tìm kiếm anh Q. (Ảnh: Toàn Lưu).

Một số người dân tìm kiếm và phát hiện đèn pin, lưới, ủng của ông Q. tại khu vực cầu Kè, thuộc địa phận thôn Thiên Thai, xã Toàn Lưu.

Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng quân sự, dân quân, các đội thiện nguyện và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 17h20 ngày 31/8, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực gần cầu Kè. Cơ quan chức năng xác định ông Q. tử vong do đuối nước trong quá trình thả lưới đánh cá.