Người đàn ông mặc trang phục giống nhà sư, đập vỡ kính ô tô ở Bình Dương

Chiều 27/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết công an địa phương đang làm việc với người đàn ông mặc trang phục giống nhà sư, đập vỡ kính chắn gió xe tải.

Ngày 27/5, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một người đàn ông mang trang phục giống nhà sư, dùng vật cứng đập vỡ kính xe tải giữa đường. Tài xế đành bất lực trước hành động của người này.

Người đàn ông mang trang phục giống nhà sư (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo hình ảnh được ghi lại, người đàn ông trọc đầu, mặc trang phục giống nhà sư đã dùng một vật cứng, đập liên tục vào kính chắn gió phía trước cabin xe tải.

Lúc này, tài xế ngồi trên chỉ biết dùng điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Clip sau khi được đăng tải đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo tài xế, khoảng 4h sáng 27/5, anh đang lái xe tải lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân đoạn giáp ranh giữa TP Thuận An và TP Dĩ An (Bình Dương) thì bị người đàn ông kể trên chặn lại, dùng vật cứng đập liên tiếp vào kính trước xe, sau đó người này bỏ đi.