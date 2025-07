Nghệ An thiệt hại 3.450 tỷ đồng do ảnh hưởng cơn bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm 21 đến ngày 25/7, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng. Lưu lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương chìm trong biển nước, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng, gây chia cắt nhiều xã miền núi, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Tính đến 10h ngày 29/7, toàn tỉnh Nghệ An có 7.439 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 425 nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi hoàn toàn; 5.436 nhà bị ngập sâu, tài sản bị hư hỏng nặng; 1.578 nhà bị tốc mái.

Ngoài ra còn có 38 điểm trường bị ảnh hưởng, 28 nhà văn hóa cộng đồng, 20 trụ sở cơ quan, 7 trung tâm y tế bị ngập nước, hư hỏng.

Khung cảnh bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý tan hoang sau lũ lớn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hệ thống giao thông bị thiệt hại nặng với 532 điểm sạt lở ta luy trên quốc lộ và tỉnh lộ, hơn 31km đường liên xã bị sạt lở, 314 điểm đường bị chia cắt; 15 cầu giao thông, 8 cầu treo, 7 cầu tràn và 3 cống bị cuốn trôi.

Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về sản xuất nông, lâm nghiệp. Theo thống kê có hơn 3.340ha lúa, 3.220ha rau màu, gần 1.000ha rừng bị cuốn trôi, đổ gãy; gần 60.000 con gia cầm và 1.380 con gia súc bị chết hoặc mất tích; diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng hơn 570ha, gần 300 lồng bè bị hư hỏng.

Toàn tỉnh có hơn 48km đường ống nước sinh hoạt bị hư hỏng, 7 hệ thống cấp nước, 3 công trình cấp nước bị phá hủy. Ngành điện lực ghi nhận thiệt hại với hàng trăm cột điện bị gãy đổ, gần 14.000m dây điện và hơn 2.600 công tơ bị hỏng. Ước tính thiệt hại kinh tế toàn tỉnh lên tới khoảng 3.450 tỷ đồng.

Tính đến sáng 29/7, có 274 hộ dân phải di dời do nhà cửa không còn an toàn. 7 xã miền núi với 5.076 hộ dân, tương đương hơn 24.000 nhân khẩu, đang bị cô lập hoàn toàn hoặc một phần, trong đó xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ) bị cô lập hoàn toàn với 21 bản.

Nguyên nhân chính là do sạt lở đường, bùn đất lấp toàn bộ mặt đường, cầu bị cuốn trôi hoặc nước chảy xiết qua các cầu tràn. Một số khu dân cư ở xã Mỹ Lý và Tiền Phong xuất hiện các vết nứt lớn có nguy cơ sạt trượt quy mô lớn, buộc chính quyền tổ chức sơ tán khẩn cấp.

Trụ sở Công an xã Mỹ Lý bị vùi lấp, gây hư hỏng toàn bộ máy móc, thiết bị sau lũ dâng cao (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tỉnh Nghệ An đã huy động tổng lực lượng ứng phó với thiên tai. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai 27.334 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 259 lượt ô tô, 41 xuồng máy, 10 chuyến bay trực thăng để đưa 28 tấn hàng cứu trợ (mì tôm, sữa, bánh chưng...) tiếp cận 7 xã vùng sâu.

Công an tỉnh cũng sơ tán 3.440 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, huy động hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ an ninh trật tự, chốt chặn các điểm sạt lở, ngập sâu. Các đoàn thanh niên thành lập 130 đội hình với gần 2.000 tình nguyện viên, sẵn sàng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

Tính đến ngày 29/7, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ hơn 52,7 tỷ đồng tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai các biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.