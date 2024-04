Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 26/4, vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng vùng ảnh hưởng, gia tăng cường độ khiến nắng nóng lan rộng khắp miền Bắc. Một số nơi tại Sơn La, Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ cao nhất 40-41 độ C.

Ngày 27/4, nền nhiệt tiếp tục tăng cao ở các khu vực khác, nắng nóng đạt đỉnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Người dân đổ xô ra biển giải nhiệt những ngày nắng nóng.

Tại Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Trong khi đó, Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ, cũng như khu vực Nam Bộ ghi nhận mức nhiệt 37-39 độ C, cao hơn 2-3 độ C so với một ngày trước.

Người dân trải qua ngày đầu của kỳ nghỉ lễ trong thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng cực kỳ gay gắt đặc biệt vào khung giờ 11h-16h.

Tại các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, nền nhiệt ở mức cao nhất 35-37 độ C, trời nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Dự báo nhiệt độ cao nhất tại một số khu vực trên cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5 (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Khi di chuyển, vui chơi ngoài trời, người dân cần có các biện pháp che chắn, tránh các tác động trực tiếp từ ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, việc tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao cũng có thể gây tình trạng mất nước, sốc nhiệt, đột quỵ. Nắng nóng kéo dài kèm theo độ ẩm giảm thấp cũng gây nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng.

Người dân du lịch biển trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nên tránh tắm biển trong khung giờ cao điểm của nắng nóng (11h-16h), có thể gây sốc nhiệt khi nền nhiệt ngoài trời tăng cao trên 38 độ C (Ảnh: Thanh Tùng).

Dự báo thời tiết ngày 27/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Sơn La và Hòa Bình nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; Sơn La và Hòa Bình 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; phía nam (từ Khánh Hòa đến Bình Thuận) nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất phía bắc 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C, phía nam 35-37 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 35-37 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.