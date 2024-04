Thời tiết "hiếm có" trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày 26/4, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra nhiều nơi tại miền Bắc và duy trì cường độ gay gắt tại Trung Bộ và Nam Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng trên khắp cả nước duy trì trong nhiều ngày tới, kéo dài trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5.

"Thời tiết dịp nghỉ lễ năm nay có lẽ tương đối đặc biệt. Thống kê của chúng tôi trong giai đoạn 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng trong đợt lễ 30/4-1/5 như năm nay", ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, nhận định.

Thời tiết nắng ráo dịp nghỉ lễ trên khắp cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, tuy nhiên người dân lưu ý không nên tiếp xúc với nền nhiệt cao trong thời gian dài (Ảnh: Thanh Tùng).

Cụ thể, chuyên gia cho biết trong các ngày 27-30/4, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng do chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây. Mức nhiệt ở Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội cao nhất 36-38 độ C.

Với khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, nhiệt độ khả năng lên đến 37-39 độ C, vùng núi phía tây có thể ghi nhận mức nhiệt 39-41 độ C, ngưỡng cực kỳ gay gắt.

Tương tự, Tây Nguyên tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, trong khi Nam Bộ 36-38 độ C.

Dự báo mức nhiệt cao nhất tại một số khu vực trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5 (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Đáng lưu ý, từ khoảng ngày 1-2/5, một khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, chi phối thời tiết miền Bắc khiến mưa rào kèm dông trở lại. Lúc này, nền nhiệt có thể giảm nhẹ nhưng đi kèm với đó là nguy cơ dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Nam Bộ, gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện gây mưa dông trong thời kỳ đầu tháng 5, ngay sau kỳ nghỉ lễ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngoài đề phòng tác động của nắng nóng, người dân lưu ý những cơn mưa dông xuất hiện sau thời điểm có nền nhiệt cao trong ngày. Nhất là với vùng núi, tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 26/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng, đồng bằng nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, đồng bằng 35-36 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, nắng nóng gay gắt và có nơi đặc biệt gay gắt; phía nam ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, phía nam 33-35 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.