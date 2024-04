Mưa giảm, miền Bắc oi nóng trở lại

Đêm 24/4, mưa dông được dự báo duy trì ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 10-40mm, có nơi mưa lớn trên 60mm.

Người dân tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 25/4, mưa giảm hẳn, nhiệt độ tăng mạnh tại miền Bắc với mức nhiệt cao nhất 32-34 độ C, một số nơi trên 35 độ C.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng cũng gia tăng ở mức cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày 26/4, nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh ở các tỉnh, thành phố Tây Bắc Bộ. Khu vực nắng nóng gay gắt, có nơi cực kỳ gay gắt với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trận mưa đá lớn trút xuống xã miền núi Lóng Luông thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La chiều 24/4, phủ kín diện tích trồng dâu tây của người dân (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ sắp tới (27/4), nắng nóng lan rộng khắp miền Bắc, đồng thời gia tăng cường độ ở Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Các khu vực này nhiều khả năng trải qua 5 ngày nghỉ lễ với thời tiết oi bức, khó chịu.

Khi vui chơi ngoài trời dưới nền nhiệt cao, người dân lưu ý chọn trang phục thoải mái, thoáng mát, thấm hút mồ hôi, tránh trang phục tối màu dễ hấp thụ nhiệt. Đồng thời, người dân tránh hoạt động lâu trong khung giờ cao điểm của nắng nóng (11h-16h), có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ vì sốc nhiệt.

Theo chuyên gia, từ nay đến ngày 20/5 vẫn đang là thời kỳ giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng hơn trung bình nhiều năm, tình trạng khô hạn, thiếu nước có thể kéo dài và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao.

Dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất tại Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 25/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, riêng Tây Bắc nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, nắng nóng gay gắt và có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía bắc có nơi trên 39 độ C, phía nam 33-35 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.