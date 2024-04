Nắng gần 40 độ C, bãi biển Cửa Lò ken đặc người tắm

Bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), cách thành phố Vinh 18km về phía Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội 288km.

Ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng đỉnh điểm khoảng 40 độ C, nhiều người đã lựa chọn xuống biển Cửa Lò để vui chơi và tắm biển (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, có thời điểm, bãi biển ken đặc người (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, nhiệt độ trong 5 ngày nghỉ lễ tại Nghệ An phổ biến từ 30-38 độ C, một số khu vực ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C như thành phố Vinh hay huyện Tương Dương.

Tại thị xã Cửa Lò, do thiên nhiên ưu ái với bờ biển chạy dọc phía Đông, nền nhiệt thấp hơn mức trung bình của khu vực khoảng 2 độ C. Trong làn nước mát mẻ, những con sóng mạnh vừa phải, du khách tận hưởng những ngày nghỉ đáng giá (Ảnh: Hoàng Lam).

Một gia đình Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày tại biển Cửa Lò.

"Thời tiết nắng nóng nhưng chiều xuống biển tắm thì đúng là trải nghiệm tuyệt vời", nam du khách nhận xét (Ảnh: Hoàng Lam).

Các em nhỏ vui đùa với sóng hay nghịch cát bên bờ biển khi chiều xuống. Thời điểm này nhiệt độ còn khoảng 35 độ C, không quá nóng nhưng cũng không quá lạnh để trẻ vui chơi tại bờ biển (Ảnh: Hoàng Lam).

Du khách chèo sup trên biển Cửa Lò - loại hình trải nghiệm mới xuất hiện tại thị xã Cửa Lò 3 năm trở lại đây.

Anh Nguyễn Hồng Ngọc, đơn vị cho thuê sup, chia sẻ: "Sup hay còn gọi là ván chèo đứng, là một hoạt động thể thao dưới nước kết hợp giữa lướt sóng và chèo thuyền, mang lại trải nghiệm tuyệt vời trên mặt nước. Bộ môn này không chỉ tăng cường sức khỏe, cải thiện sự cân bằng và dẻo dai của cơ thể mà còn mang đến cơ hội khám phá thiên nhiên một cách yên bình" (Ảnh: Hoàng Lam).

Hiện, tuyến đường 72m nối thành phố Vinh đi Cửa Lò cơ bản đã có thể lưu thông. Cùng với quốc lộ 46B, du khách các địa phương như Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thành phố Vinh, có thêm lựa chọn để rút ngắn quãng đường di chuyển. Nếu không có nhu cầu thưởng thức hải sản, du khách các địa phương này chỉ mất một quãng thời gian ngắn để về nhà sau khi tắm biển (Ảnh: Hoàng Lam).

Hai thiếu nữ xinh đẹp tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trên bãi biển khi chiều dần buông (Ảnh: Hoàng Lam).

Lực lượng chức năng luôn túc trực, nhắc nhở nhiều du khách bơi xa ra vùng nước nguy hiểm; sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển (Ảnh: Nguyễn Phê).

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu đón gần 150.000 lượt khách du lịch đến nghỉ ngơi, tắm biển. Trong năm 2024, thị xã biển phấn đấu đón 4,15 triệu lượt khách, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng (Ảnh: Hoàng Lam).