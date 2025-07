Pantum ra mắt 2 dòng máy in mới BP/BM 2310 và 4202

Được thiết kế để giải quyết những mối quan tâm chính của người dùng hàng ngày, từ khả năng kết nối linh hoạt đến vận hành dễ dàng, các mẫu máy này kết hợp giữa thông số kỹ thuật cao, sự tiện lợi không dây và các tính năng tiết kiệm chi phí.

Dù là văn phòng tại nhà cần in tài liệu nhanh chóng hay doanh nghiệp nhỏ với khối lượng công việc lớn, các sản phẩm đều mang lại hiệu quả cao.

Pantum là thương hiệu tiên phong trong các giải pháp in ấn sáng tạo (Ảnh: Pantum).

Tối thiểu kẹt giấy và dễ dàng thay mực

Kẹt giấy là nỗi ám ảnh chung của người dùng, nhưng Pantum đã giảm thiểu sự lo lắng này đến mức gần như không tồn tại, với tỷ lệ kẹt giấy chỉ 0,002% (được hãng công bố qua thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo môi trường tiêu chuẩn. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy theo các yếu tố) nhờ cảm biến hiện đại và thiết kế đường dẫn giấy thông minh. Đặc biệt, dòng BP/BM4202 còn có khả năng tự động phát hiện và xử lý kẹt giấy nhẹ, giúp bạn tránh được việc xử lý thủ công phiền toái và duy trì quy trình làm việc trơn tru.

Đối với những ai hay lo lắng về rắc rối kỹ thuật, cả hai dòng máy đều nổi bật với khả năng bảo trì dễ dàng. Hộp mực dễ thay thế, không cần dụng cụ hay kỹ thuật viên, chỉ cần rút hộp mực cũ ra và lắp hộp mực mới hoặc hộp mực đã nạp lại vào. Người dùng gia đình có thể chọn dòng nhỏ gọn BP/BM2310 (in được tới 1.600 trang sau mỗi lần nạp), hoặc dòng BP/BM4202 với tùy chọn hộp mực năng suất cao (lên đến 11.000 trang mỗi lần nạp). Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí lâu dài.

Kết nối linh hoạt cho lối sống hiện đại

Trong một thế giới mà thiết bị di động lên ngôi, khả năng kết nối đóng vai trò then chốt. Cả hai dòng máy đều hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép (2.4GHz và 5GHz), đảm bảo kết nối không dây ổn định và tốc độ cao - lý tưởng cho gia đình hoặc văn phòng có nhiều thiết bị. Khi truy cập mạng bị giới hạn, tính năng Wi-Fi Direct cho phép bạn kết nối và in trực tiếp từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, chỉ cần chia sẻ tài liệu hoặc hình ảnh lên ứng dụng Pantum để in ngay lập tức.

Kết nối linh hoạt cho lối sống hiện đại (Ảnh: Pantum).

Vận hành dễ dàng cho khối lượng công việc lớn

Bạn từng khó chịu vì máy in chậm hoặc bị treo khi xử lý các tệp phức tạp? Dòng máy in mới BP/BM2310 và BP/BM4202 của Pantum được trang bị RAM và CPU mạnh mẽ, cho phép xử lý mượt mà các tệp PDF dung lượng lớn hay bảng tính Excel nhiều dữ liệu. Với việc cài đặt trình điều khiển (driver) chỉ một bước dễ dàng và giao diện trực quan, bạn có thể bắt đầu in những tài liệu phức tạp như báo cáo tài chính dài ngay lập tức. Những chiếc máy in này loại bỏ các rào cản kỹ thuật, mang lại kết quả sắc nét, và giúp việc in ấn năng suất cao trở nên nhẹ nhàng như một làn gió mát.

Bảo mật cho mọi người dùng

Đối với các doanh nghiệp, việc bảo mật cho tài liệu là tối quan trọng. Tính năng in an toàn (Secure Printing) của BM4302ADW cho phép bạn đặt một mật mã 4 chữ số - tài liệu chỉ được in khi bạn nhập đúng mã vào máy in, đảm bảo các tệp tin mật như hợp đồng hoặc báo cáo tài chính sẽ không rơi vào tay kẻ xấu.

Đồng hành bảo vệ môi trường

Người dùng có ý thức bảo vệ môi trường sẽ đánh giá cao cam kết của Pantum đối với tính bền vững. Hệ thống quản lý năng lượng thông minh và chế độ chờ công suất thấp không chỉ giúp giảm chi phí điện (với chứng nhận ENERGY STAR®) mà còn phù hợp hoàn toàn với nỗ lực thúc đẩy công nghệ xanh hơn của Việt Nam. Đây là chiếc máy in phục vụ cho bạn và môi trường sống.

Bảo vệ an toàn cho tài liệu với in bảo mật (Ảnh: Pantum).

Vậy chiếc máy in nào sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn?

BP/BM2310 Smart Classic Series: Lý tưởng cho văn phòng tại nhà và nhóm nhỏ với thiết kế nhỏ gọn (4,8kg, khổ A4); cài đặt trình điều khiển (driver) một bước (Hệ điều hành Window); kết nối đa dạng; in di động; nạp mực dễ dàng

BP/BM4202 Efficient Pro Series: Được xây dựng cho các doanh nghiệp hướng đến năng suất với in hai mặt tự động, sao chép và quét; tỷ lệ kẹt giấy thấp; hộp mực dung lượng lớn; in bảo mật; in di động; nạp mực dễ dàng.

“Mục tiêu của chúng tôi là giúp việc in ấn trở nên dễ dàng, đáng tin cậy và tiết kiệm cho tất cả người dùng tại Việt Nam. Dù bạn là học sinh, sinh viên, người làm việc tự do hay chủ doanh nghiệp nhỏ, những dòng máy in này đều được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của bạn”, ông Gary Chen, Phó giám đốc bộ phận sản phẩm và công nghệ của Pantum, chia sẻ.

Được thành lập vào năm 2010, Pantum là một thương hiệu máy in nổi bật, hoạt động trong các lĩnh vực máy in, vật tư in ấn và các giải pháp cũng như dịch vụ in. Kể từ năm 2012, Pantum đã bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, và hiện nay có mặt tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với công nghệ lõi được cấp bằng sáng chế, Pantum đáp ứng nhu cầu in ấn ngày càng phát triển thông qua việc cung cấp các sản phẩm tiết kiệm chi phí, thân thiện với người dùng, tiết kiệm năng lượng và các giải pháp in ấn đáng tin cậy.

