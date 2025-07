TPHCM chỉ đạo khẩn về ứng phó bão số 3, sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, UBND TPHCM đã chỉ đạo khẩn các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố chủ động thực hiện các phương án phòng, chống và ứng phó khẩn cấp, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu cần tập trung cho các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi bão ảnh hưởng địa bàn. Các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng phương án chi tiết huy động vật tư, phương tiện, lực lượng để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là mưa lớn, dông lốc, tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra.

Cây xanh ngã đổ sau mưa lớn ở TPHCM chiều 20/7 (Ảnh: Nam Anh).

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời; thông tin về số điện thoại trực ban, phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn.

Các đơn vị, địa phương ven biển, đặc khu Côn Đảo triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Chủ tịch thành phố yêu cầu theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão số 3, thường xuyên thông báo cho chủ các phương tiện, chỉ đạo, triển khai công tác kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, ven biển, chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Cảng vụ Hàng hải thành phố, lực lượng Bộ đội Biên phòng chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị để ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với các phường, xã, đặc khu vận hành hiệu quả các cửa xả, cống thoát nước, máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do mưa lớn từ ảnh hưởng của bão. Sở cần chỉ đạo triển khai biện pháp chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh ngã đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn do ảnh hưởng của bão.

Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM có trách nhiệm xử lý nhanh các sự cố cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra.