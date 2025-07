Nam thanh niên trả lại 300 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản

Công an xã Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) mới đây tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đoàn (41 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, TP Hải Phòng) về việc chuyển nhầm 300 triệu đồng qua ứng dụng ngân hàng VietinBank vào tài khoản mang tên Nguyễn Bá Hưng, trú tại xã Tam Nông.

Vào cuộc xác minh, công an làm rõ người nhận được số tiền nói trên là anh Nguyễn Bá Hưng, 24 tuổi, trú tại xã Tam Nông.

Anh Hưng nói tài khoản ngân hàng của mình đã lâu không sử dụng nên không biết việc nhận nhầm số tiền lớn từ người khác.

Việc hoàn trả số tiền 300 triệu đồng chuyển nhầm được diễn ra tại trụ sở Công an xã Tam Nông, Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi được cán bộ công an giải thích rõ quy định pháp luật liên quan đến chiếm giữ tài sản do người khác chuyển nhầm, anh Hưng đã kiểm tra và xác nhận tài khoản của mình đã nhận được 300 triệu đồng. Từ đó, thanh niên này tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh Đoàn ngay tại trụ sở Công an xã Tam Nông.

Hai bên đã thống nhất ký nhận đầy đủ, anh Đoàn nhận lại tiền và không có khiếu nại gì thêm.

Công an xã Tam Nông khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi chuyển tiền, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn. Nếu phát hiện chuyển nhầm, người dân cần báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ.

Khi nhận tiền không rõ nguồn gốc, người dân tuyệt đối không rút chi tiêu hoặc chuyển tiếp cho người khác vì có thể vi phạm pháp luật, theo công an.