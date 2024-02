Nam sinh viên tử vong dưới chân tòa nhà trường đại học

Tối 27/2, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, trưa cùng ngày, nam bảo vệ trực tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (cơ sở Làng đại học quốc gia), phường Đông Hòa, TP Dĩ An được sinh viên báo phát hiện có một người nằm chết dưới sân trường.

Túi xách và cuốn sổ tay nạn nhân để lại trên tầng 5 (Ảnh: Công an cung cấp).

Bảo vệ nhà trường sau đó kiểm tra, phát hiện có một túi xách và cuốn sổ tay để trên tầng 5 của dãy nhà G với nội dung "thế giới này phức tạp quá, chẳng đáng yêu chút nào...." cùng một số thông tin thể hiện sự buồn bã.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh L.M.T. (22 tuổi, ngụ Bình Phước), sinh viên năm 4, Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Công an TP Dĩ An đã có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu nhận định, nạn nhân đã rơi từ tầng 5 xuống đất tử vong.