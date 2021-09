Nam sinh lớp 12 bị điện giật tử vong trong lúc sạc điện thoại

Dân trí Khi đang cắm sạc điện thoại, một nam sinh lớp 12 ở huyện Tây Giang, Quảng Nam bị điện giật tử vong.

Ngày 18/9, thông tin từ xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ điện giật chết người. Nạn nhân là em Bh'ling B. (SN 2004, học sinh lớp 12, trú xã Lăng).

Gia đình đau xót lo hậu sự cho em Bh'ling B. (Ảnh: CTV).

Ông Alăng Rất - Chủ tịch xã Lăng - thông tin, khoảng 16h ngày 17/9, khi đang ngồi chơi trước nhà cùng bạn bè thì điện thoại hết pin nên em Bh'ling B. vào trong nhà để sạc. Một lúc sau, không thấy Bh'ling B. trở ra, các bạn vào trong phòng tìm thì phát hiện Bh'ling B. nằm bất động, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại bị cháy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cử lực lượng chức năng đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân. Quá trình xác minh cho thấy, Bh'ling B. tử vong do bị điện giật. Quá trình tiếp xúc với dây sạc rò rỉ nguồn điện, bàn tay nạn nhân bị cháy đen.

Theo chính quyền xã Lăng, hoàn cảnh gia đình em Bh'ling B. khó khăn, bố của em cách đây 2 tháng bị thương nặng do rớt từ hiên nhà xuống gãy xương sườn, phải chạy vạy tiền bạc chữa trị nhưng chưa khỏi

Em gái của Bh'ling B. học giỏi nhưng không may bị sét đánh, hiện sức khỏe không được bình thường. Bác và ông nội của cháu Bh'ling B. không may bị tử nạn do rớt từ trên cây xuống…

Hiện gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho em Bh'ling B. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Công Bính