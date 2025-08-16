Nam sinh bị xe tải kéo đi hơn 1km ở TPHCM

Sáng 16/8, Công an TPHCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tải làm một người tử vong.

Chiếc xe máy nằm cách thi thể hơn 1km (Ảnh: CTV).

Gần 22h ngày 15/8, nam tài xế lái xe tải hiệu Howo biển số 50H-127.xx trên đường Phan Văn Hớn, theo hướng ngã 3 Giồng đi chợ Bà Điểm.

Khi chiếc xe tải cách cầu Bà Mẫn khoảng 100m, xã Bà Điểm (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn cũ), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 77H1-563.xx do một nam thanh niên cầm lái.

Vụ va chạm làm nam thanh niên và xe máy ngã xuống đường, nạn nhân bị xe tải kéo đi và tử vong thương tâm. Người đi đường đã đuổi theo chiếc xe tải, thông báo cho tài xế dừng xe cách điểm va chạm hơn 1km.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và Công an xã Bà Điểm đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân tên P.N.T.H. (22 tuổi, quê Bình Định) là sinh viên đại học năm cuối.