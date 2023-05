Nam shipper để lại xe máy, gieo mình xuống dòng sông Lam

Chiều 8/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, sau gần 2 ngày tìm kiếm, thi thể anh P.V.S. (28 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình.

Chiếc xe máy còn nguyên thùng hàng của nam shipper được phát hiện trên cầu Bến Thủy khuya ngày 6/5 (Ảnh: C.M).

Khuya ngày 6/5, người dân lưu thông qua cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) phát hiện xe máy gắn thùng đựng hàng. Kiểm tra trên xe, người dân phát hiện giấy tờ tùy thân mang tên P.V.S..

Nghi ngờ người đàn ông này nhảy cầu tự vẫn, người dân báo đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An.

Sau hơn 2 ngày, thi thể nam shipper mới được tìm thấy, cách vị trí ban đầu khoảng 3km (Ảnh: C.M).

Khoảng 13h ngày 8/5, thi thể anh S. được tìm thấy, cách cầu Bến Thủy hơn 3km về hướng hạ lưu sông Lam.