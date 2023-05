Mẹ ôm con trai 10 tuổi định nhảy cầu tự tử

Ngày 4/5, tin từ Công an Bạc Liêu cho biết, Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai) vừa hỗ trợ can ngăn thành công một phụ nữ có ý định ôm con nhảy cầu tự tử.

Chị K. có ý định tự tử, được công an can ngăn thành công (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Trước đó, khoảng 10h ngày 2/5, người dân ở phường Hộ Phòng phát hiện một phụ nữ chạy xe máy chở theo một bé trai đến giữa cầu Hộ Phòng thì dừng lại.

Sau khi đậu xe, chị này ôm bé trai đến gần lan can cầu như có ý định nhảy cầu.

Nhận tin báo của người dân, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hộ Phòng nhanh chóng đến hiện trường cố gắng vận động, thuyết phục chị từ bỏ ý định tự tử.

Chị này đồng ý theo lực lượng chức năng về trụ sở công an. Qua xác minh, chị tên T.K. (34 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và bé trai (10 tuổi) là con ruột chị.

Qua trao đổi, chị K. cho biết do buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn, định ôm con nhảy cầu tự vẫn.