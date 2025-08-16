Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích

Trưa 16/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương cho biết, đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm nam du khách bị mất tích trong rừng khi đi tham quan.

Vùng lõi VQG Cúc Phương nơi anh Mạnh đến tham quan rồi mất tích bí ẩn (Ảnh: Thái Bá)

Trước đó, ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng) đến VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống, khu vực này nằm giữa rừng Cúc Phương, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại.

Sáng 14/8, anh Mạnh tự mình đi bộ tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ 3km). Khi đi được khoảng 2km, anh Mạnh rẽ tham quan khu vực động Sơn Cung. Tuy nhiên, ba lô nặng nên anh Mạnh để ba lô ở cửa động để đi vào động.

Đến chiều 14/8, du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có chiếc ba lô ngay cửa hang, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng chiếc điện thoại, nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm.

Lực lượng kiểm lâm VQG Cúc Phương nhanh chóng huy động lực lượng tìm kiếm quanh khu vực và trong động. Tuy nhiên, 1h ngày 15/8 vẫn không thấy tung tích nam du khách.

Ngày hôm sau nhiều lực lượng kiểm lâm, trung tâm du lịch của VQG Cúc Phương được huy động chia nhiều mũi tìm kiếm sang cả khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) các điểm nghi ngờ nhưng vẫn không có kết quả.

Khu vực trạm Bống nơi anh Thành thuê phòng nghỉ rồi di chuyển một mình tham quan rừng già, hang động tại Cúc Phương (Ảnh: Thái Bá).

Lực lượng tìm kiếm nhận định, có thể sau khi tham quan động, anh Mạnh quay ra thì cửa hang hình chữ V thấp và tối nên nhìn thấy ánh sáng ở khu vực cổng trời (không phải cửa động). Vì vậy nạn nhân đi theo hướng đó ra ngoài nhưng không tìm được đường quay lại nên bị lạc trong rừng.

VQG Cúc Phương cũng đã liên hệ với người nhà anh Mạnh. Sau đó, mẹ anh này cùng người thân đã có mặt tại rừng để chờ tin tức. Hiện lực lượng của VQG Cúc Phương đã nhờ chính quyền địa phương và người dân ở khu vực quanh rừng giúp đỡ tìm kiếm nạn nhân.