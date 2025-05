Mưa trên 230mm, thị trấn Na Hang của Tuyên Quang chìm trong biển nước

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng nay (18/5), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiều tuyến đường của thị trấn Na Hang ngập sâu trong nước (Ảnh: Tuyên Quang TTV).

Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/5 đến 3h ngày 18/5 có nơi trên 150mm như Tân Lập (Hà Giang) 167mm, Na Hang (Tuyên Quang) 232mm, Yến Dương (Bắc Kạn) 214mm.

Từ 20h đến 23h đêm 17/5, tại thị trấn Na Hang (Tuyên Quang) có mưa rất to với lượng mưa đo được tại trạm Nhà Đỉnh Đập 235mm, có nơi ghi nhận lượng mưa lên tới 312mm.

Cơn mưa lớn kéo dài đêm 17/5, khiến thị trấn Na Hang, Tuyên Quang chìm trong biển nước (Ảnh: Tuyên Quang TTV).

Sau cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở thị trấn Na Hang ngập sâu, một số nhà dân bị nước tràn vào nhà phải di chuyển đồ đạc trong đêm.

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 18/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.

Bắc Kạn 4 người tử vong do mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Nông nghiệp và Môi trường), sáng nay, cơ quan này đã cử đoàn công tác đến phối hợp chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Bắc Kạn.

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, đêm 17, rạng sáng 18/5, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, tại các xã Đồng Phúc, Yến Dương và thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể xảy ra lũ quét và sạt lở đất làm 4 người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 1h30 ngày 18/5, đã xảy ra trận lũ đã quét qua thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc (huyện Ba Bể) khiến 2 người tử vong là bà D.T.M. (84 tuổi) và ông N.V.B. (71 tuổi). Trận lũ quét cũng khiến ông T.V.D. (56 tuổi, con trai bà M.) mất tích trong đêm và được các lực lượng tại chỗ tìm thấy vào sáng nay cách nhà khoảng 50m. Bên cạnh đó, trận lũ quét cũng khiến 3 căn nhà bị thiệt hại.

Cũng vào khoảng thời gian trên tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương (huyện Ba Bể) xảy ra trận lũ quét đã cuốn trôi hoàn toàn căn nhà ông L.H.V. (51 tuổi). Hậu quả làm ông V. và bà .Đ. (mẹ vợ ông V.) tử vong.

Đến khoảng 2h30, lực lượng Công an thị trấn Chợ Rã đã giải cứu thành công ông T.V.D. (60 tuổi, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Chợ Rã) bị lũ cuốn và mắc kẹt trong bụi tre giữa cánh đồng Nà Tổng về nhà an toàn.

Trước tình hình mưa lũ, sạt lở trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã cử 2 tổ công tác gồm 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến xã Đồng Phúc, xã Yến Dương phối hợp với các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân.