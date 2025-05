Xả tràn hồ Dầu Tiếng, Bình Dương cảnh báo ngập

Ngày 15/5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng nước xả qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 3 trong năm.

Theo đó, thời gian điều chỉnh từ 7h ngày 14/5 đến hết ngày 25/5, với lưu lượng xả linh hoạt 36-150m³/s. Trong điều kiện bình thường, lưu lượng xả tối đa Q = 150m³/s sẽ không gây ngập úng cho các xã, phường ven sông Sài Gòn.

Mưa lớn kéo dài ngày 10/5 khiến nhiều nơi ở Bình Dương ngập nặng (Ảnh: Đài Truyền thanh TP Dĩ An).

Theo cơ quan chức năng, người dân cần đề phòng khi mưa lớn kết hợp với lưu lượng xả tràn có thể gây ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Dầu Tiếng, TP Bến Cát, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một cùng Trung tâm Đầu tư, Khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Trước đó, sáng 10/5, trận mưa lớn kéo dài từ 7h đến 9h đã khiến nhiều nơi ở Bình Dương bị ngập sâu. Mưa rơi đúng vào giờ cao điểm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện chết máy, không thể di chuyển.

Tại TP Dĩ An, nhiều nhà dân bị cô lập do nước tràn vào nhà. Lực lượng chức năng đã được huy động để ứng cứu, hỗ trợ người dân di chuyển đến khu vực an toàn.