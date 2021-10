Mưa cực lớn, thủy điện xả lũ, người dân bơi xuồng trên đường

Dân trí Nhiều khu vực tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngập lụt nặng, người dân bơi xuồng trên đường phố do mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ.

Nước sông Hương, TP Huế đã lên nhanh trên mức báo động 1, chuẩn bị lên báo động 2. Mưa lớn và các thủy điện xả lũ khiến mực nước sông trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế dâng cao (Ảnh: Hoàng Hải).

Người dân ở thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền đi lại bằng ghe trên đường ngày 17/10 (Ảnh: Tiến Nguyễn).

Nước ngập sâu hàng mét (Ảnh: Tiến Nguyễn).

Nhiều nơi ở huyện Quảng Điền ngập nặng do nước sông Bồ lên cao từ nguồn xả lũ của nhà máy thủy điện Hương Điền (Ảnh: Tiến Nguyễn).

Các thôn xóm đều đã ngập nước.

Người dân kê lúa lên cao đề phòng nước lũ vào nhà trong đêm không kịp trở tay.

Người phụ nữ đi hái chuối về làm đồ ăn dự trữ.

Nhiều người dân đi bắt cá trong lũ.

Mênh mông nước.

Các đường xóm đã trở thành biển nước (Ảnh: Tiến Nguyễn).

Quảng Bình: Mưa lũ phức tạp, di dời khẩn hơn 80 hộ dân

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to và rất to. Đến chiều ngày 17/10, một số khu vực tại địa phương này đã bị nước lũ chia cắt cục bộ. Hàng loạt ngầm tràn và những đoạn đường ở địa bàn xung yếu bị ngập trong nước lũ.

Mưa lớn gây ngập các ngầm tràn, chia cắt nhiều thôn, bản ở Quảng Bình (Ảnh: P.P).

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Bình có 39 điểm nguy cơ sạt lở cao tại 7 huyện, thị xã với tổng số 501 hộ với 1.903 khẩu cần di dời để tránh sạt lở đất. Đến thời điểm hiện tại, huyện Tuyên Hóa đã di dời 7 hộ với 35 nhân khẩu ở các xã Thanh Thạch và Thuận Hóa; huyện Bố Trạch đã di dời được 37 hộ với 149 khẩu; huyện Minh Hóa di dời 37 hộ với 167 khẩu.

Mưa lớn cũng đã khiến nước sông Gianh, Nhật Lệ và Kiến Giang dâng cao, gây ngập nhiều khu vực. Ở các tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, các đơn vị chức năng cũng đã lập rào chắn, biển cảnh báo và bố trí người trực phân luồng, ngăn không cho người và phương tiện qua lại.

Nhiều tuyến đường huyết mạch tại Quảng Bình đã ngập sâu trong nước (Ảnh: Tiến Thành).

Sạt lở đất gây ách tắc Quốc lộ 9C tại huyện Lệ Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Để chủ động triển khai ứng phó với mưa, lũ, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương chủ động dự trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, nhất là các thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị chia cắt, ngập lụt, đề phòng mưa lũ kéo dài.

Chính quyền các địa phương thông báo cho người dân, các cơ quan, công sở, trường học, trạm y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh... ở những khu vực có nguy cơ ngập sâu chủ động kê cao, di dời tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Các địa phương chuẩn bị triển khai học trực tiếp, căn cứ tình hình mưa lũ, chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Nước sông dâng cao cũng đã khiến nhiều khu vực tại Quảng Bình ngập trong nước (Ảnh: Tiến Thành)

Lực lượng chức năng tại Quảng Bình sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán, di dời người dân, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên, người lao động và tài sản đến nơi an toàn; nắm chắc thông tin để thông báo người dân đi rừng ra ngoài hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Đại Dương - Tiến Thành