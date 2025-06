Mưa lớn gây sạt lở đèo Sa Mù, gần 500 hộ dân phải sơ tán

Đến trưa 13/6, tại tỉnh Quảng Trị mưa vẫn tiếp diễn, nước trên các sông Thạch Hãn, Ô Lâu dâng cao. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra tình trạng sạt lở đất, ngập lụt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và đời sống người dân.

Tại km195, khu vực đèo Sa Mù, thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, khoảng 50m3 đất đá đã sạt lở, tràn ra đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tổ chức chốt chặn, căng dây, tuyên truyền, cảnh báo người dân không di chuyển lên khu vực đèo đang bị sạt lở.

Khu tái định cư thôn Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũng xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 50m bờ kè. Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với địa phương đã vận động người dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn.

“Mưa vẫn tiếp diễn, chúng tôi đang nỗ lực triển khai lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã Hướng Lập, Hướng Việt lập rào chắn tại các cầu tràn, cảnh báo người dân không qua lại, vận động nhân dân di dời đến nơi an toàn”, lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập nói.

Tại huyện Đakrông (Quảng Trị), mưa lớn cũng làm sạt lở tại km280 tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc địa phận xã Đakrông. Khối lượng đất bùn tràn ra mặt đường. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, thu dọn đảm bảo lưu thông an toàn cho người và phương tiện.

Mưa lớn cũng khiến nhiều khu dân cư vùng trũng thấp tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và các xã của huyện Hải Lăng, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị ngập, nhiều nơi nước lũ đã tràn vào nhà dân.

Căn nhà của bà Lê Thị Lủy (SN 1968, trú tại thôn Tân Đức, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong) bị ngập gần 1m. Theo bà Lủy, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến mưa lũ xảy ra giữa tháng 6.

"Năm nay thời tiết thất thường, lũ đến sớm, tôi phải thức trắng cả đêm qua để kê cao đồ đạc, hy vọng mưa giảm, nước lũ sẽ rút đi. Mưa lớn còn gây ngập úng nhiều diện tích lúa của gia đình tôi và người dân trong vùng, chắc chắn phải gieo lại", bà Lủy chia sẻ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn có hơn 2.000 nhà dân bị ngập do mưa lũ. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường, ngầm tràn tại các huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa bị ngập 0,5-1m, gây chia cắt.

Chính quyền các địa phương tại Quảng Trị đã di dời khẩn cấp gần 500 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo thống kê, mưa lũ những ngày qua ở Quảng Trị tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng đã gây ngập úng gần 20.000ha lúa của bà con nông dân; gây ảnh hưởng đến 100ha nuôi trồng thủy sản và nhiều diện tích cây lâm nghiệp.

Mưa lũ cũng gây ra một số thiệt hại khác tại Quảng Trị như: gây sạt lở, làm sập nhà và cuốn trôi một ô tô của người dân ở địa bàn huyện Đakrông; vỡ một phần thân đập dâng thủy lợi ở xã Lìa, huyện Hướng Hóa; tuyến đê bao đoạn qua thôn An Nhơn, huyện Hải Lăng bị vỡ 120m; cống tiêu tại xã Trung Hải, huyện Gio Linh bị sập…

Trưa 13/6, bão số 1 (tên quốc tế là bão Wutip) đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14 hoạt động trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trưa 13/6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc, 108,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong 24-48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau chuyển hướng Bắc Đông Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, vùng biển Hải Phòng - Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao (Hòn Dấu: 3,9m, Hòn Ngư: 2,8m) gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian 17-19h ngày 13 và 14/6.

Trên đất liền, từ trưa và chiều 13/6, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng ven biển Thái Bình - Nam Định có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở 8 tỉnh, thành với hơn 380 xã thuộc các tỉnh ở miền Trung, trong đó riêng Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2/5.

Tại Quảng Trị, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở mức rất cao tại các huyện Cam Lộ, Đakrông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Quảng Trị, Vĩnh Linh. Tại thành phố Huế có các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phú Xuân, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền. Tại thành phố Đà Nẵng có Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Nhiều huyện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum cũng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.