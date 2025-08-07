Một phường ở TPHCM không thu tiền mặt ở trụ sở

Ngày 7/8, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) có thông báo về việc không nhận tiền mặt trong các giao dịch, khoản thu thuế, phí, lệ phí và xử phạt hành chính tại UBND phường và Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường.

Theo UBND phường Tam Thắng, việc không thu tiền mặt tại trụ sở UBND phường nhằm đẩy mạnh, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại có phối hợp thu với Phòng giao dịch số 15 Kho bạc Nhà nước Khu vực II, gồm những đơn vị sau: Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Vũng Tàu; Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Vũng Tàu; Ngân hàng Lộc Phát - Chi nhánh Vũng Tàu.

Một người dân làm thủ tục hành chính tại một Trung tâm Phục vụ hành chính công của TPHCM (Ảnh: Lý Huyền).

Trong thông báo, UBND phường Tam Thắng đã giao các phòng chuyên môn khi ban hành các thông báo nộp thuế, phí, lệ phí, quyết định xử phạt hành chính ghi rõ địa điểm nộp ngân sách là hệ thống các ngân hàng nói trên.

Đồng thời, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng cũng được giao hướng dẫn người dân nộp không dùng tiền mặt, thực hiện niêm yết công khai các điểm thu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Phòng Văn hoá - Xã hội phường tổ chức tuyên truyền về việc đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thì phối hợp với các ngân hàng thương mại, Phòng Giao dịch số 15 Kho bạc Nhà nước khu vực II để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, người dân trên địa bàn.