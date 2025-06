Một phụ nữ bị lừa hơn 1,2 tỷ đồng từ lời mời kết bạn trên mạng xã hội

Ngày 19/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng. Bị hại là bà T.T.H. (phường 9, TP Vĩnh Long).

Theo đơn trình bày, đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook giả mạo, chủ động kết bạn với bà T.T.H., tự xưng là người cùng quê để tạo lòng tin.

Người này thường trò chuyện để lấy lòng tin của bà H. sau đó bắt đầu vay tiền với lý do đang làm thủ tục tại sân bay nhưng bị khóa tài khoản ngân hàng, nhờ bà H. chuyển giúp 60 triệu đồng.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục dựng lên một kịch bản lừa đảo tinh vi: tự nhận là "kỹ thuật viên" trong một sòng bạc lớn tại Ma Cau, phát hiện "lỗ hổng" trong hệ thống cược giúp thắng lớn và rủ bà H. tham gia cùng với điều kiện "tuyệt đối giữ bí mật".

Tin tưởng, người phụ nữ đã nhiều lần chuyển khoản vào tài khoản do đối tượng chỉ định. Qua các đường link giả mạo do đối tượng cung cấp, bà thấy tài khoản cá cược "ảo" của mình hiển thị số dư lên đến hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi bà muốn rút tiền thì lại được yêu cầu nộp thuế 10% (tương đương 500 triệu đồng).

Sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền thuế thu nhập cá nhân 100 triệu đồng, bà H. bắt đầu vay mượn người thân để tiếp tục chuyển tiền. Khi bà nói lý do vay mượn thì mới được người thân cảnh báo, lúc này bà mới phát hiện mình đã bị lừa và trình báo cơ quan chức năng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,2 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm rõ.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, đây là chiêu trò lừa đảo không mới nhưng đang gia tăng trở lại, các đối tượng đánh vào tâm lý ham lợi nhuận cao và mất cảnh giác của người dân. Thực chất, không có "lỗ hổng" nào trong sòng bạc hay trò chơi cá cược cho phép thắng chắc. Các trang web mà nạn nhân được cung cấp chỉ là trang giả mạo, được lập ra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi kết bạn với người lạ trên mạng xã hội.

Người dân không chuyển tiền cho người lạ quen biết qua mạng, dù họ tự xưng là đồng hương, bạn bè hay đồng nghiệp. Tuyệt đối không tham gia bất kỳ hình thức đánh bạc, cá cược hoặc đầu tư tài chính trá hình nào.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ trực tiếp đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.