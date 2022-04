Một người tử vong trong đám cháy xưởng may rộng hàng trăm mét ở Hà Nội

Theo đó, vào khoảng 3h20 ngày 25/4/2022, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại xưởng cắt vải nhà ông Nguyễn Đức V. (SN 1960) tại thôn Vân, xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện phục vụ chữa cháy (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 2 xe chữa cháy của Công an huyện Mỹ Đức, một xe chữa cháy của Công an huyện Ứng Hòa cùng 20 cán bộ chiến sỹ khẩn trương tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Nhận định tình hình đám cháy có diễn biến phức tạp, trung tâm thông tin chỉ huy tiếp tục điều động chi viện thêm 2 xe chữa cháy của Công an huyện Ứng Hòa cùng 14 cán bộ chiến sỹ đến phối hợp, triển khai chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH) đã thành lập Ban Chỉ huy chữa cháy, triệu tập chỉ huy các đơn vị chữa cháy, thống nhất chiến thuật và tổ chức chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy xưởng may làm một người chết (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo lực lượng chức năng, khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất cắt vải, có quy mô một tầng, kết cấu khung thép, mái tôn, tường gạch. Do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói, khí độc, vận tốc cháy lan nhanh.

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Vụ cháy đã khiến một nạn nhân tử vong (con trai ông Nguyễn Đức V.). Tổng diện tích xảy cháy khoảng 295 m2 nhà xưởng.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.