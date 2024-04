Mời Tập đoàn Thuận An làm việc về 4 gói thầu ở TPHCM

Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM vừa gửi thư mời Công ty CP Tập đoàn Thuận An và Liên danh tư vấn giám sát để làm việc về tình hình thi công 2 gói thầu XL5, XL6, thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Liên danh tư vấn giám sát được yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch thi công các gói thầu của nhà thầu Thuận An. Nhà thầu Thuận An phải báo cáo cụ thể kế hoạch triển khai thi công để đảm bảo hoàn thành các gói thầu trước ngày 30/4/2025.

Đồng thời, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (chủ đầu tư dự án thành phần 1 vành đai 3 TPHCM và nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ) cũng phát thư mời làm việc với Tập đoàn Thuận An.

Tập đoàn Thuận An cho hay sẽ làm việc với hai ban quản lý dự án ở TPHCM để cam kết đảm bảo tiến độ của các gói thầu đang triển khai. Hiện nay, cơ cấu nhân sự, người đại diện pháp luật, tài chính... của doanh nghiệp đã được đảm bảo. Các gói thầu do Tập đoàn Thuận An vẫn đang được triển khai và thi công.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên nối từ sông Sài Gòn đến sông Chợ Đệm dài 31,46km (Ảnh: Hữu Khoa)

Trong dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Tập đoàn Thuận An đóng vai trò thành viên của liên danh, tham gia thi công 2 gói thầu XL5 và XL6, trị giá 130 tỷ đồng.

Gói thầu XL5 (đoạn từ cầu Tân Kỳ - Tân Quý đến cầu Bưng) dài hơn 3km, bao gồm thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải.

Tại gói thầu XL6 (đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương) dài 2,8km, Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải.

Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng chiều dài tuyến gần 32km, đi qua quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh. Công trình có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng bằng vốn ngân sách, được khởi công cuối tháng 2/2023, dự kiến hoàn thành vào 30/4/2025.

Tại dự án thành phần 1 Vành đai 3 TPHCM, Tập đoàn Thuận An là thành viên trong liên danh thực hiện gói thầu XL5 và gói XL2 thuộc dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh do Ban Giao thông làm chủ đầu tư.

Tổng giá trị hợp đồng là hơn 2.303 tỷ đồng, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 26,5%, tương đương hơn 610 tỷ đồng.