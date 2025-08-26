Mở lại tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Sáng 26/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, C08 thông báo mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 5h30 ngày 26/8 do tình hình mưa bão đã giảm.

Từ 5h30 ngày 26/8, C08 thông báo mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị do tình hình mưa bão đã giảm (Ảnh: Cục CSGT).

Theo C08, trước tình hình mưa bão, lực lượng CSGT đã phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc dọn dẹp cây đổ, biển báo gãy và các chướng ngại vật gãy đổ trong mưa bão, rà lại toàn tuyến an toàn.

CSGT dọn dẹp các biển báo bị mưa bão quật đổ, gãy trên đường cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông lưu ý: chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách, đi đúng làn đường, không tránh vượt sai quy định... Lực lượng CSGT tiếp tục ứng trực trên tuyến để hỗ trợ cho người dân đi lại thông suốt, an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 26/8, bão Kajiki (bão số 5) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Dự báo đến 16h hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp.

Trước đó, nhiều trạm ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8-10, giật 12-15, nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.

Kajiki (cơn bão số 5) được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt và dị thường. Thời điểm tối và đêm 22/8 khi mới vào Biển Đông ở mức áp thấp nhiệt đới với cường độ cuối cấp 6, đầu cấp 7, sáng 23/8 mạnh lên thành bão và đến chiều tối 24/8 đã mạnh lên cấp 14, tức tăng 8 cấp.

Từ 18h ngày 14/8 đến trưa 25/8, bão Kajiki duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 16-17 và di chuyển nhanh. Đến chiều tối 25/8, bão đổ bộ vào đất liền Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trước khi đổ bộ vào đất liền, bão có nhiều giờ hầu như ít di chuyển và giảm cấp, nhưng vẫn duy trì cấp 12-13, quần thảo lâu gây nhiều thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Trung.