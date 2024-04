Miền Bắc sắp mưa dông giải nhiệt

Ngày 29/4, các tỉnh, thành phố trên cả nước bước vào ngày thứ ba của đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Đông Hà (Quảng Trị) tiếp tục là nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong ngày với mức 42,4 độ C vào lúc 13h, trong khi nhiều nơi như Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An dao động 39-42 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 30/4, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp diễn ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm rất thấp, chỉ khoảng 30-40%.

Đồng thời, những nơi khác ở miền Bắc duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng gay gắt kéo dài sang ngày thứ ba ở khắp các khu vực trên cả nước, trong đó có Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Nhiều khả năng, từ chiều tối và đêm 30/4, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện mưa dông giải nhiệt do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu kết hợp hội tụ gió trên cao. Từ ngày 1/5, nắng nóng suy giảm ở các khu vực trên.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do mưa xuất hiện ngay sau đợt nắng nóng gay gắt dài ngày, người dân đề phòng nguy cơ rất cao xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 1/5, nắng nóng còn tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên với nền nhiệt vẫn ở mức cao 38-41 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ kéo dài thời tiết oi bức trên 35 độ C đến khoảng ngày 4-5/5.

Dự báo thời tiết ngày 30/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Tây Bắc nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; Tây Bắc 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 36-39 độ C, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng 32-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; phía nam (từ Khánh Hòa đến Bình Thuận) nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất phía bắc 39-41 độ C, phía nam 35-36 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết kế: Patrick Nguyễn