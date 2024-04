Nắng nóng gay gắt duy trì ở miền Bắc, gia tăng ở Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiều nơi ghi nhận đỉnh nhiệt cao nhất kể từ đầu mùa hè. Tại Đông Hà (Quảng Trị), nhiệt độ chạm mức 43,2 độ C, trong khi các khu vực như Sơn La, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 40-42 độ C.

Tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ, nền nhiệt giảm nhẹ so với một ngày trước nhưng vẫn duy trì mức cao 37-39 độ C. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ.

Ngày 29/4, nắng nóng đặc biệt gay gắt còn duy trì ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Các khu vực này ghi nhận mức nhiệt cao nhất 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C.

Trong khi đó, những nơi khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng phổ biến 36-39 độ C. Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, thời tiết dễ chịu hơn khi nền nhiệt cao nhất chỉ chạm ngưỡng 35-36 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng giảm dần từ ngày 1-2/5, trong khi còn kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Bộ đến khoảng ngày 4-5/5.

Người dân trang bị ô, mũ, quạt để chống nắng khi vui chơi ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (Ảnh: Toàn Vũ).

Dự báo thời tiết ngày 29/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Sơn La và Hòa Bình nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; Sơn La và Hòa Bình 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 36-39 độ C, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng 32-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C; cao nhất 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; phía nam (từ Khánh Hòa đến Bình Thuận) nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất phía bắc 38-41 độ C, phía nam 35-36 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 35-38 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

