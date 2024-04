Hàng nghìn du khách tham quan phố cổ Hội An dịp 30/4-1/5 (Video: Công Bính).

Theo ghi nhận, trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, hàng nghìn du khách đã đổ về tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Thời điểm du khách chọn tham quan phố cổ thường vào buổi chiều tối, lúc này mặc dù không khí còn khá nóng, nhưng nắng cũng đã tắt và dịu mát hơn.

Các tuyến đường chính trong phố cổ như Trần Phú, Bạch Đằng. Nguyễn Thái Học… chật kín du khách. Nhiều hàng quán thu hút du khách đến mua sắm, ăn uống, đặc biệt là các hàng nước giải khát.

Chị Trần Thị Trà Ngọc (27 tuổi, du khách TPHCM) cho biết, đây là lần thứ 2 chị đến với Hội An, kỳ nghỉ lễ năm nay gia đình chọn Hội An - Đà Nẵng là nơi cho cả gia đình tham quan, nghỉ dưỡng.

"Hội An có một nét cổ kính khá đặc biệt, người dân hòa đồng thân thiện. Đặc biệt, giá cả ở đây khá phải chăng", chị Ngọc chia sẻ.

Các dịch vụ xe xích lô, ghe bơi sông Hoài thu hút rất đông du khách trải nghiệm.

"Du khách nước ngoài khi ghé Hội An họ rất thích ngồi ghe trên sông Hoài, vừa có hình đẹp lưu niệm, vừa ngắm phố cổ ở một góc nhìn khác lạ. Bên cạnh đó, thả hoa đăng trên sông Hoài cầu bình an, may mắn là hoạt động nên thử", bà Lê Thị Hồng (người chèo ghe bơi sông Hoài tại Hội An).

Theo đánh giá, dịp lễ năm nay, Hội An đón ít khách nội địa hơn so với mọi năm.

Tuy vậy, Hội An vẫn là điểm thu hút du khách nước ngoài. Du khách đến từ các quốc gia châu Âu, Hàn Quốc, Ấn Độ… lựa chọn Hội An là điểm đến hấp dẫn, lôi cuốn.

Đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An cho biết, trong 2 ngày 27/4, 28/4, Hội An có khoảng 12.000 du khách mua vé tham quan, trong đó khách nước ngoài chiếm khoảng 85%.

Để phục vụ du khách và cộng đồng trong dịp lễ 30/4 - 1/5 này, tại khu phố cổ Hội An sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như chương trình giao lưu âm nhạc đường phố diễn ra tối 28/4 tại số 31 đường Nguyễn Thái Học và tại Công viên Kazik vào các tối 29-30/4; chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc xuyên suốt các tối 27/4 - 1/5 tại số 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai…

Bên cạnh đó, các hoạt động diễn ra thường xuyên trong dịp này là lớp dạy hát dân ca Quảng Nam; hoạt động làng nghề, trình diễn nghề truyền thống; hướng dẫn làm búp bê thời tiết và vẽ mặt nạ Nhật Bản; các trò chơi dân gian Việt Nam.