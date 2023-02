Miền Bắc nắng đẹp trong ngày cuối tuần

Ban đêm, nhiệt độ giảm mạnh xuống mức thấp nhất 13-15 độ C, rét sâu. Do chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, người dân lưu ý giữ ấm khi ra ngoài vào tối muộn hoặc sáng sớm.

Hôm nay thời tiết ở thủ đô Hà Nội nắng đẹp ban ngày, thích hợp hoạt động vui chơi cuối tuần (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong bản tin dự báo xu hướng thời tiết từ ngày 21/2 đến ngày 20/3, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3.

Hình thái này gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Nhiệt độ giảm về đêm và sáng ở Bắc Bộ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.

Trong khi đó, Đông Nam Bộ khả năng cao xuất hiện nắng nóng trong giai đoạn giữa tháng 3.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Cảnh báo mưa vừa trên khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 28/2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, đêm 26 và ngày 27/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-6m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Chuyên gia cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 26/2:

Phía Tây Bắc Bộ không mưa, ngày trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, phía Nam 17-19 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4, riêng vùng ven biển có nơi gió giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.