Miền Bắc mưa lớn dồn dập nhiều ngày

Ngày 5/6, mưa vừa, mưa to kèm dông đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành miền Bắc và khu vực Thanh Hóa. Từ 7h đến 20h, lượng mưa nhiều nơi đã lên trên 120mm, tập trung ở Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 5/6 đến sáng 6/6, Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu mưa dông. Lượng mưa giảm so với những giờ qua nhưng vẫn phổ biến 20-40mm, có nơi trên 120mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm.

Cùng với đó, mưa lan rộng ra cả khu vực Nghệ An. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Tình trạng ngập lụt có thể tái diễn tại Hà Nội sáng 6/6 khi mưa lớn trở lại (Ảnh: Minh Quang).

Chuyên gia nhận định nguyên nhân của đợt mưa lần này tại miền Bắc là dãy áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ bị nén yếu bởi khối không khí lạnh từ phía Bắc. Các hình thái này cũng gây ra tình trạng dông, lốc, sấm sét và mưa đá.

Tại Hà Nội, mưa dông được dự báo quay trở lại trong đêm 5/6 và sáng sớm 6/6, tiếp tục kèm nguy cơ sấm chớp và sét. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân, nhất là trong giờ cao điểm.

Mưa nhiều khả năng giảm nhanh từ trưa 6/6, Hà Nội có thể hửng nắng gián đoạn trong chiều. Nền nhiệt cũng chỉ tăng nhẹ lên ngưỡng 30-32 độ C nên không quá oi bức.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 7/6, miền Bắc khả năng mưa lớn diện rộng trở lại.

Trước diễn biến sấm sét xảy ra nhiều trong các đợt mưa dông gần đây, cơ quan phòng chống thiên tai khuyến cáo khi sấm chớp xuất hiện, người dân không nên tránh trú mưa dưới các gốc cây cao, cạnh cột điện hay đứng trên bãi đất trống; ngắt các thiết bị điện ra khỏi nguồn điện, vứt bỏ các vật kim loại trong người nếu đang ở ngoài đường...

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở trong đêm 5/6 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 6/6 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 32-34 độ C, phía nam 35-36 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.