Miền Bắc mưa đến khi nào?

Ngày 9/6, mưa rào và dông đã xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ. Riêng các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ đã ghi nhận lượng mưa rất lớn trên 100mm chỉ trong vài giờ, tập trung ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Hà Giang... gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi.

Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục là tâm điểm của mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng mưa lớn tại Bắc Bộ trong hai ngày qua là khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp.

Riêng tại Quảng Ninh và Hải Phòng, ngoài tác động của rãnh thấp và vùng xoáy thấp, còn có thêm ảnh hưởng của đới gió đông nam do khối không khí biển lấn vào. Tổ hợp này là nguyên nhân chính khiến hai địa phương ghi nhận lượng mưa rất lớn 100-300mm, có nơi trên 300mm kể từ tối 8/6 đến trưa 9/6.

Lượng mưa trút xuống quá lớn chỉ trong thời gian ngắn khiến công suất tiêu thoát nước không đáp ứng kịp, gây ngập lụt nghiêm trọng ở một số nơi như: TP Uông Bí, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh), TP Hải Phòng...

Mưa lớn kéo dài suốt đêm và rạng sáng 9/6 gây ngập lụt nghiêm trọng ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: H.N).

Từ đêm 9/6 đến sáng 10/6, rãnh áp thấp có xu hướng yếu dần nhưng đới gió đông nam tiếp tục mang theo lượng ẩm cao từ vịnh Bắc Bộ vào đất liền. Do đó, miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Riêng khu vực Đông Bắc, mưa lớn tiếp diễn trong nhiều giờ tới với lượng 50-100mm, có nơi mưa trên 200mm khiến ngập lụt nguy cơ tái diễn ở vùng trũng, thấp, đô thị. Vùng núi đề phòng nguy cơ sạt lở do độ ẩm đất đã bão hòa.

Từ chiều 10/6, tổ hợp hình thế gây mưa suy yếu dần nên mưa ở miền Bắc giảm nhanh. Lúc này, khu vực mới có thể tạm chấm dứt đợt mưa kéo dài.

Bản đồ dự báo cho thấy Hà Nội tăng nhiệt nhanh vượt ngưỡng nắng nóng 35 độ C kể từ ngày 12/6 (Ảnh: NHCMF).

Trang Accuweather dự báo Hà Nội duy trì mưa dông đến hết ngày 10/6 và tiếp tục mưa rải rác thêm một ngày tiếp theo. Thời tiết thủ đô mát mẻ vào đầu tuần khi mức nhiệt cao nhất không quá 31 độ C.

Từ ngày 12/6, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của tháng với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C. Riêng Đông Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Đợt nắng nóng này được dự báo duy trì hết ngày 14/6, sau đó miền Bắc lại bước vào đợt mưa dông mới.

Khu vực đang ở trong giai đoạn đầu mùa hè có xu hướng mát mẻ và mưa nhiều hơn so với trung bình các năm. Từ đầu tháng 5 đến nay, Bắc Bộ mới chỉ hứng chịu duy nhất một đợt nắng nóng nhưng không quá gay gắt (ngày 26-30/5), còn lại là những ngày nhiều mây và mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày 10/6 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm và sáng mưa vừa, mưa to, rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, vùng mưa lớn tập trung ở các tỉnh, thành phố Đông Bắc. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía nam mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.