Đêm nay (17/7) đến ngày 21/7, vùng núi Bắc Bộ và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Miền Bắc bước vào đợt mưa giông dài ngày. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (17/7), rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông. Vùng hội tụ gió trên mực 1.500-3.000 m dịch chuyển dần sang phía Đông.

Dự báo, đêm nay (17/7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 3.000 m nên vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày mai (18/7) đến 21/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Cảnh báo, khoảng từ ngày 22-24/7, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ngày và đêm nay (17/7), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm/24h, có nơi trên 60 mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 18-19/7, mưa giông ở các khu vực này có xu hướng gia tăng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

Trước dự báo trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có công văn gửi Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo đó, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là mưa lớn, giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ; lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc.

Tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn kèm giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại...

Nguyễn Dương