Metro số 1 TPHCM chạy chậm khi mưa lớn để tránh dừng đột ngột

Đơn vị vận hành Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã điều chỉnh lại thông số trong biểu đồ, tức hạn chế tốc độ chạy tàu khi mưa lớn để tạm thời khắc phục tình trạng dừng đột ngột khi hành khách đang trong chuyến đi.

Ông Trần Đăng Thành, Phó giám đốc Công ty vận hành Metro số 1 (HURC1), đã phản hồi phóng viên tại họp báo thường kỳ TPHCM vào chiều 13/2.

Theo ông Thành, việc điều chỉnh thông số này đã được thực hiện khi TPHCM xuất hiện mưa lớn hôm 11/2, tại đoạn Tân Cảng - Ba Son.

"Tốc độ tàu sẽ giảm xuống, thời gian cũng chậm lại nhưng điều này sẽ đảm bảo an toàn cho hành khách. Khi hệ thống được cập nhật hoàn thiện, tốc độ bình thường sẽ được khôi phục trong thời gian tới", ông Thành nói.

Ông Trần Đăng Thành, Phó giám đốc HURC1, phản hồi tại họp báo chiều 13/2 (Ảnh: Bảo Ngọc).

Đối với hệ thống thu phí tự động tại các nhà ga, ông Thành cho biết dự kiến hoàn thành hệ thống này vào tháng 5. Trong thời gian này, hệ thống áp dụng thu phí không tiền mặt Mastercard, tiện lợi hơn, đã được áp dụng.

"Hệ thống này đọc được tất cả mã thẻ. Từ khi đưa vào vận hành, có hơn 4 triệu hành khách sử dụng, thống kê thu phí từ hệ thống này đạt hơn 19 tỷ đồng. Công ty đang tiếp tục phát huy", theo ông Trần Đăng Thành.

Ngoài ra, ông Thành cho biết để đáp ứng lượng khách đông "cả ngày lẫn đêm" tại ga Bến Thành, trong thời gian tới, HURC1 sẽ bố trí bổ sung thêm các cổng soát vé mới. Trường hợp vẫn không đủ đáp ứng, công ty sẽ cho sử dụng thêm máy bán vé cầm tay.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TPHCM, cho biết có 2 lần tàu phải tạm dừng hành trình khi mưa lớn.

"Lần đầu tiên là do những ngày đầu khai thác chính thức, đội ngũ còn thiếu kinh nghiệm. Còn lần thứ hai là do tàu bị sét đánh, phải dừng để đảm bảo an toàn cho hành khách và khắc phục lỗi", ông Phan Công Bằng nói.

Ga Bến Thành là một trong những nhà ga có lượng khách đến đông nhất tuyến Metro số 1 (Ảnh: Thư Trần).

Theo ông Bằng, các hệ thống trên được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu ở TPHCM có một số khác biệt nên phát sinh một số lỗi tín hiệu. Đặc biệt, hệ thống cửa chắn ke ga khi có một số vấn đề chưa hoàn thiện, cảm biến cửa chắn rất nhạy, có thể tự động đóng lại khi có yếu tố ngoại cảnh tác động, làm thay đổi so với quy trình ban đầu.

"Dự kiến cuối tháng 3, toàn bộ những lỗi liên quan đến hệ thống tín hiệu cửa chắn sẽ được khắc phục. Riêng lỗi hệ thống thẻ vé dự kiến hoàn thành khắc phục trong tháng 5", theo ông Bằng.