Mẹ du khách tử vong trong rừng Cúc Phương: "Phép màu không đến với con tôi"

Liên quan đến vụ việc anh N.Q.M. (SN 1992, trú tại thành phố Hải Phòng) mất tích trong rừng Cúc Phương 6 ngày qua, vừa được lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể, người nhà nạn nhân cho biết đã nhận được thông báo đau buồn này.

Bà T. mong ngóng tìm thấy con trai những ngày qua, nhưng cuối cùng phép màu đã không đến với gia đình (Ảnh: Thái Bá).

Bà N.T.T. (mẹ nạn nhân) đau buồn cho hay, gia đình nhận được thông báo của cơ quan chức năng đã tìm thấy con trai, tuy nhiên con đã tử vong.

Người mẹ đau buồn cho biết thêm, đã không có phép màu nào đến với con trai và gia đình bà.

“Gia đình nhận được tin báo (tin tìm thấy anh M. đã tử vong) từ lúc 13h hôm nay (19/8). Thi thể con tôi vẫn đang ở trong đó, tôi rất buồn”, người mẹ bật khóc.

Bà T. cho hay, những ngày trước khi biết con trai mất tích trong rừng Cúc Phương ở Ninh Bình, bà tức tốc từ Hải Phòng đến nơi để làm các thủ tục phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm con.

Những ngày qua, trong lòng bà T. lúc nào cũng như lửa đốt, mong ngóng tin con trai từng giây, từng phút.

Sau nhiều ngày ngóng chờ tin tức về con trai nhưng vẫn bặt vô âm tín, chiều 18/8, bà T. tạm trở về nhà, nhưng trong lòng vẫn rối bời và luôn hy vọng sẽ tìm thấy con trai đang còn sống và khỏe mạnh.

Không ngờ tin dữ lại đến với bà và gia đình.

Nạn nhân N.Q.M. đã tử vong sau 6 ngày mất tích trong rừng Cúc Phương (Ảnh: GĐCC).

Sau khi tìm thấy thi thể anh M. nằm dưới hố ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung - cách nơi anh này để lại ba lô, điện thoại, giấy tờ tùy thân ở cửa hang khoảng 500m, cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo nhận định ban đầu, có thể nạn nhân bị lạc đường trong rừng sâu, trượt chân ngã rồi tử vong. Vị trí phát hiện nạn nhân nằm ở lưng chừng núi phía sau động, địa hình hiểm trở. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân có nhiều vết thương.

Do địa hình nơi phát hiện nạn nhân phức tạp và hiểm trở nên dự kiến phải mất nhiều giờ mới có thể đưa thi thể ra khỏi hiện trường.

Đại diện gia đình cho biết, anh M. là con thứ hai trong gia đình, chưa có vợ con, đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng. Nam thanh niên tốt nghiệp Đại học Bách khoa và đang làm kỹ sư cho một tập đoàn ô tô lớn của nước ngoài.

Dịp này công ty cho nghỉ một tuần nên anh đến Cúc Phương tham quan. Trước khi đi Cúc Phương, anh M. không thông báo cho người thân, song nhắn cho bạn bè biết kế hoạch.

Anh dự kiến có hai người đồng hành đến tham quan rừng Cúc Phương, nhưng do bạn bận nên anh một mình khám phá khu rừng và gặp nạn.

Du khách tham quan động Người xưa trong Vườn quốc gia Cúc Phương (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó báo Dân trí đưa tin, sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh N.Q.M. - người mất tích sáng 14/8 khi đang đi tham quan rừng Cúc Phương.