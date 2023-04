Mãn nhãn màn võ thuật, bắn súng vây bắt tội phạm của nữ sinh công an

Sáng 6/4 tại Khu doanh trại K02 (Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ Bế giảng Khóa huấn luyện học viên các Học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm học 2022 - 2023.

Tới tham dự buổi lễ bế giảng có Thiếu tướng Bùi Hồng Quang Phó Cục trưởng - Cục quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó tư lệnh CSCĐ; Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh CSCĐ cùng nhiều lãnh đạo các đơn vị Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động là người chủ trì buổi lễ.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an đưa học viên trúng tuyển đào tạo đại học chính quy và học viên hệ văn bằng 2 các Học viện, trường CAND đến huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh CSCĐ, năm học 2022 - 2023, Bộ Tư lệnh CSCÐ đã tổ chức tiếp nhận gần 2.000 học viên thuộc 7 học viện, trường Công an nhân dân để tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật, rèn luyện thể chất, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ trong bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Công Côn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I - cho biết: Qua 5 tháng huấn luyện, 15% học viên đạt loại giỏi, gần 80% đạt loại khá, còn lại trung bình khá, trung bình.

Màn diễu hành ngay ngắn, nghiêm trang của các học viên thuộc các Đại đội 1, Tiểu đoàn 1; Đại đội 2, Tiểu đoàn 1,... Trải qua 5 tháng huấn luyện nhiều học viên đã đạt những thành tích xuất sắc, phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã đến dự lễ bế giảng, theo dõi con em hoàn thành khóa học. Nhiều phụ huynh tỏ vẻ vui mừng cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi thấy con đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Cũng tại chương trình buổi lễ, gần 2.000 học viên năm học 2022 - 2023 đã tham gia thực hành các nội dung báo cáo kết quả huấn luyện, thực hiện nhiều tình huống diễn tập thực binh, những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt.

Trong đó, nổi bật là các tình huống giả định: 2 học viên khống chế 4 đối tượng manh động cướp túi xách của phụ nữ đi đường; 2 học viên khống chế 6 đối tượng đánh chủ quán nhậu; 1 học viên khống chế 4 đối tượng sử dụng ma túy trong nhà hoang.

Các học viên sử dụng kỹ thuật vận động cơ bản, vượt vật cản, bắn súng để vây bắt các đối tượng phạm tội. Kỹ thuật vận động cơ bản gồm nhiều động tác như khom lưng, trườn... được áp dụng trong chiến đấu để tiếp cận mục tiêu một cách bất ngờ, đảm bảo hiệu quả.

100% học viên xác định tốt lập trường, tư tưởng, khắc phục khó khăn để an tâm, học tập rèn luyện, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa rét, nắng nóng, cường độ huấn luyện cao nhưng đội ngũ giáo viên, học viên vẫn duy trì đảm bảo tiến độ, chương trình và chất lượng huấn luyện.

Sau 5 tháng huấn luyện các học viên sử dụng thành thạo các loại vụ khí, vật liệu nổ ở những tư thế khác nhau, trên mọi địa hình như nằm nghiêng bắn bên trái, nằm nghiêng bắn bên phải, nằm ngửa bắn ngược, quỳ bắn.

Học viên sau khi di chuyển qua địa hình bằng phẳng, tiếp tục vượt qua vật cản, nổ súng khống chế đối tượng. Đội hình vận động trong tác chiến gồm người yểm trợ phía trước, người cảnh giới phía sau và 2 bên để đảm bảo an toàn. Ngoài nhuần nhuyễn các động tác kỹ thuật còn phải vận dụng sáng tạo các loại hình trong thực tế.

Các học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện được tuyên dương và trao giấy chứng nhận tại buổi lễ bế giảng.

Nguyễn Sang và Nguyễn Hoa Vinh (ở Hà Nội) sáng sớm nay đã đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để tặng hoa, chúc mừng cho bạn là Đinh Quốc Tuân. Tuân chia sẻ, những ngày đầu vào trung tâm cảm thấy bị "ngợp" bởi khối lượng học tập và thực hành lớn, thay đổi giờ giấc sinh hoạt.

Tại trung tâm, Tuân được các thầy, cô tận tình hướng dẫn, chỉ bảo nên sau hơn một tháng đã quen với môi trường quân ngũ. Đến nay, Tuân cảm thấy tự tin khi sức khỏe tốt, tư tưởng vững vàng.

Đặng Lâm Yến Nhi (bên trái, 19 tuổi, trú Hà Nội) gần một tuần qua đã chuẩn bị món quà ý nghĩa để tặng bạn cấp 3 là Đặng Việt Cường. Nhi chia sẻ, những năm tháng học cấp 3 Cường ương bướng, khó bảo và có phần nghịch ngợm, nhưng sau 5 tháng học tập đã thay đổi tính cách rất nhiều, trở nên chín chắn, điềm đạm, chỉn chu hơn.